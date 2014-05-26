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"الاتصالات" تصدر تقريرها حول أداء مقدمي خدمات الألعاب الإلكترونية

عن Game Mode للربع الأول من 2021

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تقرير الربع الأول من عام 2021 لمبادرة "Game Mode"، الذي يقارن زمن الاستجابة بين مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة لأشهر الألعاب الإلكترونية، كما يستعرض التقرير أشهر منصات الألعاب الإلكترونية، وأكثر الألعاب رواجًا في مجتمع اللاعبين، ويقدم حزمة من الإرشادات لتحسين جودة الاتصال بالإنترنت للألعاب الإلكترونية.

وكشف التقرير الربعي الأول من عام 2021 عن تصدر شركة "زين" قائمة معدل زمن الاستجابة في لعبة Fortnite" فورت نايت" بعد تسجيلها معدل 18 ملي ثانية كزمن للاستجابة، جاءت بعدها على التوالي: شركة الاتصالات السعودية STC، ثم موبايلي، وتلتها الاتصالات المتكاملة.

فيما تصدرت شركة زين لقائمة مقدمي الخدمات في معدل زمن الاستجابة في لعبة FIFA "فيفا" مسجلةً 13 مللي ثانية كمعدل لزمن الاستجابة، وتلتها مرتبةً شركات: الاتصالات السعودية STC، وبالتساوي كانت شركة موبايلي شركة الاتصالات المتكاملة في المركز الثالث.

كما كشف التقرير الربعي الصادر عن "هيئة الاتصالات" عن تصدر شركة زين لمقدمي الخدمات في معدل زمن الاستجابة، في لعبة Apex Legends "آبيكس ليندز" بعد تسجيلها 13 مللي ثانية، جاءت بعدها على التوالي شركات: STC، وتلتها موبايلي، ثم رابعاً الاتصالات المتكاملة.

في الوقت الذي تصدرت فيه موبايلي قائمة مقدمي الخدمات في معدل زمن الاستجابة للعبة League of Legends "ليج اف ليندز" بعد تسجيلها متوسط استجابة يصل إلى 81 مللي ثانية، فيما حلّت شركتا موبايلي وزين ثانيًا، وجاءت أخيرا شركة الاتصالات المتكاملة.

وفي آخر الألعاب المرصودة في تقرير معدل زمن الاستجابة في الألعاب الأكثر استخداما في المملكة جاءت شركة زين في المركز الأول بعد تسجيلها لأفضل معدل زمن استجابة في لعبة Dota 2 "دوتا 2" بـ20 مللي ثانية، جاءت بعدها على التوالي شركات: الاتصالات المتكاملة، ثم الاتصالات السعودية STC، وأخيراً موبايلي.

تأتي مبادرة Game Mode في إطار عمل "هيئة الاتصالات" على تعزيز التنافسية بين مقدمي خدمات الاتصالات لتقديم أفضل تجربة للاعبين، ورفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الاتصالات" تصدر تقريرها حول أداء مقدمي خدمات الألعاب الإلكترونية
سبق

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تقرير الربع الأول من عام 2021 لمبادرة "Game Mode"، الذي يقارن زمن الاستجابة بين مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة لأشهر الألعاب الإلكترونية، كما يستعرض التقرير أشهر منصات الألعاب الإلكترونية، وأكثر الألعاب رواجًا في مجتمع اللاعبين، ويقدم حزمة من الإرشادات لتحسين جودة الاتصال بالإنترنت للألعاب الإلكترونية.

وكشف التقرير الربعي الأول من عام 2021 عن تصدر شركة "زين" قائمة معدل زمن الاستجابة في لعبة Fortnite" فورت نايت" بعد تسجيلها معدل 18 ملي ثانية كزمن للاستجابة، جاءت بعدها على التوالي: شركة الاتصالات السعودية STC، ثم موبايلي، وتلتها الاتصالات المتكاملة.

فيما تصدرت شركة زين لقائمة مقدمي الخدمات في معدل زمن الاستجابة في لعبة FIFA "فيفا" مسجلةً 13 مللي ثانية كمعدل لزمن الاستجابة، وتلتها مرتبةً شركات: الاتصالات السعودية STC، وبالتساوي كانت شركة موبايلي شركة الاتصالات المتكاملة في المركز الثالث.

كما كشف التقرير الربعي الصادر عن "هيئة الاتصالات" عن تصدر شركة زين لمقدمي الخدمات في معدل زمن الاستجابة، في لعبة Apex Legends "آبيكس ليندز" بعد تسجيلها 13 مللي ثانية، جاءت بعدها على التوالي شركات: STC، وتلتها موبايلي، ثم رابعاً الاتصالات المتكاملة.

في الوقت الذي تصدرت فيه موبايلي قائمة مقدمي الخدمات في معدل زمن الاستجابة للعبة League of Legends "ليج اف ليندز" بعد تسجيلها متوسط استجابة يصل إلى 81 مللي ثانية، فيما حلّت شركتا موبايلي وزين ثانيًا، وجاءت أخيرا شركة الاتصالات المتكاملة.

وفي آخر الألعاب المرصودة في تقرير معدل زمن الاستجابة في الألعاب الأكثر استخداما في المملكة جاءت شركة زين في المركز الأول بعد تسجيلها لأفضل معدل زمن استجابة في لعبة Dota 2 "دوتا 2" بـ20 مللي ثانية، جاءت بعدها على التوالي شركات: الاتصالات المتكاملة، ثم الاتصالات السعودية STC، وأخيراً موبايلي.

تأتي مبادرة Game Mode في إطار عمل "هيئة الاتصالات" على تعزيز التنافسية بين مقدمي خدمات الاتصالات لتقديم أفضل تجربة للاعبين، ورفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442
05:05 PM

"الاتصالات" تصدر تقريرها حول أداء مقدمي خدمات الألعاب الإلكترونية

عن Game Mode للربع الأول من 2021

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تقرير الربع الأول من عام 2021 لمبادرة "Game Mode"، الذي يقارن زمن الاستجابة بين مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة لأشهر الألعاب الإلكترونية، كما يستعرض التقرير أشهر منصات الألعاب الإلكترونية، وأكثر الألعاب رواجًا في مجتمع اللاعبين، ويقدم حزمة من الإرشادات لتحسين جودة الاتصال بالإنترنت للألعاب الإلكترونية.

وكشف التقرير الربعي الأول من عام 2021 عن تصدر شركة "زين" قائمة معدل زمن الاستجابة في لعبة Fortnite" فورت نايت" بعد تسجيلها معدل 18 ملي ثانية كزمن للاستجابة، جاءت بعدها على التوالي: شركة الاتصالات السعودية STC، ثم موبايلي، وتلتها الاتصالات المتكاملة.

فيما تصدرت شركة زين لقائمة مقدمي الخدمات في معدل زمن الاستجابة في لعبة FIFA "فيفا" مسجلةً 13 مللي ثانية كمعدل لزمن الاستجابة، وتلتها مرتبةً شركات: الاتصالات السعودية STC، وبالتساوي كانت شركة موبايلي شركة الاتصالات المتكاملة في المركز الثالث.

كما كشف التقرير الربعي الصادر عن "هيئة الاتصالات" عن تصدر شركة زين لمقدمي الخدمات في معدل زمن الاستجابة، في لعبة Apex Legends "آبيكس ليندز" بعد تسجيلها 13 مللي ثانية، جاءت بعدها على التوالي شركات: STC، وتلتها موبايلي، ثم رابعاً الاتصالات المتكاملة.

في الوقت الذي تصدرت فيه موبايلي قائمة مقدمي الخدمات في معدل زمن الاستجابة للعبة League of Legends "ليج اف ليندز" بعد تسجيلها متوسط استجابة يصل إلى 81 مللي ثانية، فيما حلّت شركتا موبايلي وزين ثانيًا، وجاءت أخيرا شركة الاتصالات المتكاملة.

وفي آخر الألعاب المرصودة في تقرير معدل زمن الاستجابة في الألعاب الأكثر استخداما في المملكة جاءت شركة زين في المركز الأول بعد تسجيلها لأفضل معدل زمن استجابة في لعبة Dota 2 "دوتا 2" بـ20 مللي ثانية، جاءت بعدها على التوالي شركات: الاتصالات المتكاملة، ثم الاتصالات السعودية STC، وأخيراً موبايلي.

تأتي مبادرة Game Mode في إطار عمل "هيئة الاتصالات" على تعزيز التنافسية بين مقدمي خدمات الاتصالات لتقديم أفضل تجربة للاعبين، ورفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

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