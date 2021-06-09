ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، تضمن أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

"الأرصاد": أمطار رعدية على الباحة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-06-09 أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، تضمن أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية. ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.

09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442 01:38 PM

"الأرصاد": أمطار رعدية على الباحة تشمل محافظات عدة حتى الـ 8 مساءً





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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، تضمن أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.