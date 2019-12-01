الطقس اليوم: هطول أمطار رعدية على 8 مناطق

سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية .. وضباب شمال المملكة وشرقها

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية على مناطق: حائل، الجوف، الحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، وأجزاء من منطقة القصيم، وعلى مناطق: تبوك، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة, كما يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية, في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال المملكة وشرقها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.