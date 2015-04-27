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وفاة ملاكم أردني بعد "ضربة قاضية" في بطولة العالم

مطالبات بفتح تحقيق شامل بالحادثة

توفي ملاكم المنتخب الأردني للشباب راشد صويصات في بولندا، متأثرًا بإصابة قوية تعرض لها خلال منافسات بطولة العالم للشباب في كالسي، حسبما أعلنت اللجنة الأولمبية الأردنية في بيان، الثلاثاء.

وتعرض صويصات للضربة القاضية أمام لاعب من إستونيا في نزال وزن 81 كيلوغرامًا، استدعت دخوله إلى المستشفى لإجراء جراحة عاجلة، وذلك في 16 أبريل الجاري.

و"أعربت اللجنة ممثلة برئيسها سمو الأمير فيصل بن الحسين وأعضاء مجلس الإدارة والأسرة الرياضية الأردنية عن حزنها العميق وألمها الشديد لوفاة اللاعب".

وطالب العديد من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي من اللجنة الأولمبية والاتحاد الأردني للملاكمة، فتح تحقيق شامل بالحادثة.

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وفاة ملاكم أردني بعد "ضربة قاضية" في بطولة العالم
سبق

توفي ملاكم المنتخب الأردني للشباب راشد صويصات في بولندا، متأثرًا بإصابة قوية تعرض لها خلال منافسات بطولة العالم للشباب في كالسي، حسبما أعلنت اللجنة الأولمبية الأردنية في بيان، الثلاثاء.

وتعرض صويصات للضربة القاضية أمام لاعب من إستونيا في نزال وزن 81 كيلوغرامًا، استدعت دخوله إلى المستشفى لإجراء جراحة عاجلة، وذلك في 16 أبريل الجاري.

و"أعربت اللجنة ممثلة برئيسها سمو الأمير فيصل بن الحسين وأعضاء مجلس الإدارة والأسرة الرياضية الأردنية عن حزنها العميق وألمها الشديد لوفاة اللاعب".

وطالب العديد من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي من اللجنة الأولمبية والاتحاد الأردني للملاكمة، فتح تحقيق شامل بالحادثة.

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
02:49 PM

وفاة ملاكم أردني بعد "ضربة قاضية" في بطولة العالم

مطالبات بفتح تحقيق شامل بالحادثة

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أيمن حسن - الرياض
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توفي ملاكم المنتخب الأردني للشباب راشد صويصات في بولندا، متأثرًا بإصابة قوية تعرض لها خلال منافسات بطولة العالم للشباب في كالسي، حسبما أعلنت اللجنة الأولمبية الأردنية في بيان، الثلاثاء.

وتعرض صويصات للضربة القاضية أمام لاعب من إستونيا في نزال وزن 81 كيلوغرامًا، استدعت دخوله إلى المستشفى لإجراء جراحة عاجلة، وذلك في 16 أبريل الجاري.

و"أعربت اللجنة ممثلة برئيسها سمو الأمير فيصل بن الحسين وأعضاء مجلس الإدارة والأسرة الرياضية الأردنية عن حزنها العميق وألمها الشديد لوفاة اللاعب".

وطالب العديد من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي من اللجنة الأولمبية والاتحاد الأردني للملاكمة، فتح تحقيق شامل بالحادثة.

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