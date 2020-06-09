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بعد تغريدتين كاذبتين.. السفارة السعودية في واشنطن تقاضي حساباً إخبارياً أمريكياً

الشركة الأمريكية تزيلهما وتعلّق باختراق الحساب

أكد مدير المكتب الإعلامي بسفارة المملكة في واشنطن، أن السفارة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أحد الحسابات في "تويتر"، مشيراً إلى أن الحساب المذكور لا يتبع للسفارة السعودية بواشنطن.

وقال سعود كابلي؛ إن حساب (ArabiaNow@) لا يُدار من السفارة السعودية لدى واشنطن، وإن الحساب غير مفعّل منذ عام ٢٠١٨ وإنه لم تتم الموافقة على إصدار التغريدتين الأخيرتين، وإن السفارة ترفض هذا المحتوى جملة وتفصيلاً، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

من جانبها، قالت شركة كورفيس الأمريكية للتسويق والعلاقات العامة، إن الحساب تابع لها، وهو غير نشط منذ شهر يناير 2018، مشيرة إلى أن الحساب تم اختراقه صباح يوم الإثنين، وقام المخترق بنشر تغريدتين غير صحيحتين وقامت الشركة بإزالتهما.

السفارة السعودية بواشنطن أمريكا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد تغريدتين كاذبتين.. السفارة السعودية في واشنطن تقاضي حساباً إخبارياً أمريكياً
سبق

أكد مدير المكتب الإعلامي بسفارة المملكة في واشنطن، أن السفارة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أحد الحسابات في "تويتر"، مشيراً إلى أن الحساب المذكور لا يتبع للسفارة السعودية بواشنطن.

وقال سعود كابلي؛ إن حساب (ArabiaNow@) لا يُدار من السفارة السعودية لدى واشنطن، وإن الحساب غير مفعّل منذ عام ٢٠١٨ وإنه لم تتم الموافقة على إصدار التغريدتين الأخيرتين، وإن السفارة ترفض هذا المحتوى جملة وتفصيلاً، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

من جانبها، قالت شركة كورفيس الأمريكية للتسويق والعلاقات العامة، إن الحساب تابع لها، وهو غير نشط منذ شهر يناير 2018، مشيرة إلى أن الحساب تم اختراقه صباح يوم الإثنين، وقام المخترق بنشر تغريدتين غير صحيحتين وقامت الشركة بإزالتهما.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
08:30 AM

بعد تغريدتين كاذبتين.. السفارة السعودية في واشنطن تقاضي حساباً إخبارياً أمريكياً

الشركة الأمريكية تزيلهما وتعلّق باختراق الحساب

A A A
خالد علي - الرياض
2
4,669

أكد مدير المكتب الإعلامي بسفارة المملكة في واشنطن، أن السفارة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أحد الحسابات في "تويتر"، مشيراً إلى أن الحساب المذكور لا يتبع للسفارة السعودية بواشنطن.

وقال سعود كابلي؛ إن حساب (ArabiaNow@) لا يُدار من السفارة السعودية لدى واشنطن، وإن الحساب غير مفعّل منذ عام ٢٠١٨ وإنه لم تتم الموافقة على إصدار التغريدتين الأخيرتين، وإن السفارة ترفض هذا المحتوى جملة وتفصيلاً، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

من جانبها، قالت شركة كورفيس الأمريكية للتسويق والعلاقات العامة، إن الحساب تابع لها، وهو غير نشط منذ شهر يناير 2018، مشيرة إلى أن الحساب تم اختراقه صباح يوم الإثنين، وقام المخترق بنشر تغريدتين غير صحيحتين وقامت الشركة بإزالتهما.

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