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"الغامدي" مساعدًا للموارد البشرية بمجمع الملك فيصل

أصدر مدير مجمع الملك فيصل الطبي بمحافظة الطائف الاختصاصي أول مبارك راشد اليامي بتكليف الاختصاصي ماجد غرم الله الغامدي مساعدًا لمدير المجمع للموارد البشرية للعام الثاني.

فيما عَبّر "الغامدي" عن شكره لمدير المجمع والقيادات في صحة الطائف على هذه الثقة، واعدًا بمزيدٍ من النجاح.

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"الغامدي" مساعدًا للموارد البشرية بمجمع الملك فيصل
سبق

أصدر مدير مجمع الملك فيصل الطبي بمحافظة الطائف الاختصاصي أول مبارك راشد اليامي بتكليف الاختصاصي ماجد غرم الله الغامدي مساعدًا لمدير المجمع للموارد البشرية للعام الثاني.

فيما عَبّر "الغامدي" عن شكره لمدير المجمع والقيادات في صحة الطائف على هذه الثقة، واعدًا بمزيدٍ من النجاح.

06 يونيو 2019 - 3 شوّال 1440
11:27 PM

"الغامدي" مساعدًا للموارد البشرية بمجمع الملك فيصل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أصدر مدير مجمع الملك فيصل الطبي بمحافظة الطائف الاختصاصي أول مبارك راشد اليامي بتكليف الاختصاصي ماجد غرم الله الغامدي مساعدًا لمدير المجمع للموارد البشرية للعام الثاني.

فيما عَبّر "الغامدي" عن شكره لمدير المجمع والقيادات في صحة الطائف على هذه الثقة، واعدًا بمزيدٍ من النجاح.

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200 مليون

200 مليون

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23,354
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6.7 مليار دولار

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