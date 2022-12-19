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عبر "مدل بيست".. سعوديون مبدعون يتطلعون للعالمية في مجال الـ DJ

بعدما نجح العديد منهم في شق طريقهم بجدارة واقتدار في مجال الموسيقى

يقدم مهرجان "مدل بيست" فرصة قيّمة وتجربة متميّزة للسعوديين لإطلاق إبداعاتهم الفنية، وإثبات قدراتهم، وتأكيد جدارتهم، وعرض مهاراتهم في فن الـ DJ هذا الفن العصري المتجدد، كنجوم بارزين ومشهورين في عالم الموسيقى الإلكترونية العالمية EDM.

ونجح العديد من الفنانين السعوديين في شق طريقهم بجدارة واقتدار في مجال الموسيقى الإلكترونية؛ هذا المجال الفني الرحب، والذي يتطلب موهبة فذة، ومهارات عالية لدمج الأغاني الإيقاعية مع بعضها البعض، بالإضافة إلى امتلاك الذوق الرفيع في انتقاء الأغاني، والقدرة على إعداد مزيج جميل بين الأغاني العربية والغربية، ومعرفة ضبط الصوت، وتوزيع الإيقاع، وتشجيع الجمهور للإبقاء على حماسهم، وإبهاجهم باختيار ما يتناسب مع أذواقهم وأعمارهم.

وأبدع في هذا الفن العديد من النماذج السعودية المميزة، مثل: عضو فريق مهرجان «ميدل بيست» دي جيه أحمد العماري "بالو"، والثنائي السعودي المبدع "دِش داش". كما تضم قائمة المبدعين السعوديين عمر باسعد، و"فاينل مود"، و"أنمار"، وغيرهم الكثير.

ويتطلع المبدعون السعوديون في الموسيقى الإلكترونية أن يكون مهرجان «مدل بيست» محطة بارزة في مسيرة حياتهم الفنية، ومنصة متميّزة تقدم لهم التجارب والخبرات والتواصل مع أشهر النجوم العالميين، لمساعدتهم على التألق والإبداع، والوصول إلى الشهرة والعالمية لهذه المواهب السعودية.

مهرجان مدل بيست الموسيقى الإلكترونية العالمية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبر "مدل بيست".. سعوديون مبدعون يتطلعون للعالمية في مجال الـ DJ
سبق

يقدم مهرجان "مدل بيست" فرصة قيّمة وتجربة متميّزة للسعوديين لإطلاق إبداعاتهم الفنية، وإثبات قدراتهم، وتأكيد جدارتهم، وعرض مهاراتهم في فن الـ DJ هذا الفن العصري المتجدد، كنجوم بارزين ومشهورين في عالم الموسيقى الإلكترونية العالمية EDM.

ونجح العديد من الفنانين السعوديين في شق طريقهم بجدارة واقتدار في مجال الموسيقى الإلكترونية؛ هذا المجال الفني الرحب، والذي يتطلب موهبة فذة، ومهارات عالية لدمج الأغاني الإيقاعية مع بعضها البعض، بالإضافة إلى امتلاك الذوق الرفيع في انتقاء الأغاني، والقدرة على إعداد مزيج جميل بين الأغاني العربية والغربية، ومعرفة ضبط الصوت، وتوزيع الإيقاع، وتشجيع الجمهور للإبقاء على حماسهم، وإبهاجهم باختيار ما يتناسب مع أذواقهم وأعمارهم.

وأبدع في هذا الفن العديد من النماذج السعودية المميزة، مثل: عضو فريق مهرجان «ميدل بيست» دي جيه أحمد العماري "بالو"، والثنائي السعودي المبدع "دِش داش". كما تضم قائمة المبدعين السعوديين عمر باسعد، و"فاينل مود"، و"أنمار"، وغيرهم الكثير.

ويتطلع المبدعون السعوديون في الموسيقى الإلكترونية أن يكون مهرجان «مدل بيست» محطة بارزة في مسيرة حياتهم الفنية، ومنصة متميّزة تقدم لهم التجارب والخبرات والتواصل مع أشهر النجوم العالميين، لمساعدتهم على التألق والإبداع، والوصول إلى الشهرة والعالمية لهذه المواهب السعودية.

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
07:35 PM

عبر "مدل بيست".. سعوديون مبدعون يتطلعون للعالمية في مجال الـ DJ

بعدما نجح العديد منهم في شق طريقهم بجدارة واقتدار في مجال الموسيقى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يقدم مهرجان "مدل بيست" فرصة قيّمة وتجربة متميّزة للسعوديين لإطلاق إبداعاتهم الفنية، وإثبات قدراتهم، وتأكيد جدارتهم، وعرض مهاراتهم في فن الـ DJ هذا الفن العصري المتجدد، كنجوم بارزين ومشهورين في عالم الموسيقى الإلكترونية العالمية EDM.

ونجح العديد من الفنانين السعوديين في شق طريقهم بجدارة واقتدار في مجال الموسيقى الإلكترونية؛ هذا المجال الفني الرحب، والذي يتطلب موهبة فذة، ومهارات عالية لدمج الأغاني الإيقاعية مع بعضها البعض، بالإضافة إلى امتلاك الذوق الرفيع في انتقاء الأغاني، والقدرة على إعداد مزيج جميل بين الأغاني العربية والغربية، ومعرفة ضبط الصوت، وتوزيع الإيقاع، وتشجيع الجمهور للإبقاء على حماسهم، وإبهاجهم باختيار ما يتناسب مع أذواقهم وأعمارهم.

وأبدع في هذا الفن العديد من النماذج السعودية المميزة، مثل: عضو فريق مهرجان «ميدل بيست» دي جيه أحمد العماري "بالو"، والثنائي السعودي المبدع "دِش داش". كما تضم قائمة المبدعين السعوديين عمر باسعد، و"فاينل مود"، و"أنمار"، وغيرهم الكثير.

ويتطلع المبدعون السعوديون في الموسيقى الإلكترونية أن يكون مهرجان «مدل بيست» محطة بارزة في مسيرة حياتهم الفنية، ومنصة متميّزة تقدم لهم التجارب والخبرات والتواصل مع أشهر النجوم العالميين، لمساعدتهم على التألق والإبداع، والوصول إلى الشهرة والعالمية لهذه المواهب السعودية.

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