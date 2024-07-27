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"المدني" يباشر إطفاء حريق شبّ في جبل الرحمة بخضراء النماص

إجراءات التحقيق لا زالت جارية لمعرفة أسباب وملابسات الحادث

باشر الدفاع المدني بالنماص، مساء اليوم الجمعة، إطفاء حريق شب في أعشاب وأشجار طلح وعرعر.

وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بمنطقة عسير العميد محمد بن عبدالرحيم العاصمي: "الحريق شب بجبل الرحمة بالخضراء شمال محافظة النماص، وأتى على مساحة تقدر ٣٠٠*٥٠ متر٢ تقريبا، وعملت فرق الدفاع المدني على احتوائه وإخماده، ولم يصاحبه أي إصابات ولله الحمد".

وأضاف العاصمي: "حظي الموقف بمشاركة ميدانية من فريق ساعد التطوعي الذي شارك في الأعمال الميدانية لإخماد الحريق بمساندة معدات من بلدية النماص لتسهيل الوصول لبعض المواقع، ولا تزال إجراءات التحقيق جارية لمعرفة أسباب وملابسات الحادث".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المدني" يباشر إطفاء حريق شبّ في جبل الرحمة بخضراء النماص
سبق

باشر الدفاع المدني بالنماص، مساء اليوم الجمعة، إطفاء حريق شب في أعشاب وأشجار طلح وعرعر.

وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بمنطقة عسير العميد محمد بن عبدالرحيم العاصمي: "الحريق شب بجبل الرحمة بالخضراء شمال محافظة النماص، وأتى على مساحة تقدر ٣٠٠*٥٠ متر٢ تقريبا، وعملت فرق الدفاع المدني على احتوائه وإخماده، ولم يصاحبه أي إصابات ولله الحمد".

وأضاف العاصمي: "حظي الموقف بمشاركة ميدانية من فريق ساعد التطوعي الذي شارك في الأعمال الميدانية لإخماد الحريق بمساندة معدات من بلدية النماص لتسهيل الوصول لبعض المواقع، ولا تزال إجراءات التحقيق جارية لمعرفة أسباب وملابسات الحادث".

26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440
07:32 PM

"المدني" يباشر إطفاء حريق شبّ في جبل الرحمة بخضراء النماص

إجراءات التحقيق لا زالت جارية لمعرفة أسباب وملابسات الحادث

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محمد طيران - عسير
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3,482

باشر الدفاع المدني بالنماص، مساء اليوم الجمعة، إطفاء حريق شب في أعشاب وأشجار طلح وعرعر.

وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بمنطقة عسير العميد محمد بن عبدالرحيم العاصمي: "الحريق شب بجبل الرحمة بالخضراء شمال محافظة النماص، وأتى على مساحة تقدر ٣٠٠*٥٠ متر٢ تقريبا، وعملت فرق الدفاع المدني على احتوائه وإخماده، ولم يصاحبه أي إصابات ولله الحمد".

وأضاف العاصمي: "حظي الموقف بمشاركة ميدانية من فريق ساعد التطوعي الذي شارك في الأعمال الميدانية لإخماد الحريق بمساندة معدات من بلدية النماص لتسهيل الوصول لبعض المواقع، ولا تزال إجراءات التحقيق جارية لمعرفة أسباب وملابسات الحادث".

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