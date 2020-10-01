منع استخدام الأكياس البلاستيكية في محال بيع الفول والتميس بمكة

طالبت بالالتزام باستخدام الأطباق الورقية النظيفة وصحون وأكياس القصدير

أكدت أمانة العاصمة المقدسة على محال بيع "التميس والفول"، ضرورة تفادي استخدام الأكياس البلاستيكية أو قطع الكرتون الملوثة.

وطالبت الأمانة المحلات المخصصة لبيع الفول والتميس، بالالتزام باستخدام الأطباق الورقية النظيفة؛ لحفظ أقراص التميس، ومنع تعبئة الفول في الصحون والأكياس البلاستيكية واستبدالها بالقصدير.

ودعت أمانة مكة إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية؛ للمحافظة على الصحة العامة؛ مؤكدةً تشديد الرقابة على الأفران، وضبط التجاوزات، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.