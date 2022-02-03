ندد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم "الخميس"، بهجمات ميليشيا الحوثي على بلاده، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان؛ بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام". وشدد وزير الخارجية الإماراتي على ضرورة وقف التصعيد الخطير في المنطقة والالتزام بالحل السياسي في اليمن، الذي يستند إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الصادر في هذا الشأن.

وزير الخارجية الإماراتي لنظيره الإيراني: يجب وقف التصعيد الخطير في المنطقة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-02-03 ندد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم "الخميس"، بهجمات ميليشيا الحوثي على بلاده، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان؛ بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".



وشدد وزير الخارجية الإماراتي على ضرورة وقف التصعيد الخطير في المنطقة والالتزام بالحل السياسي في اليمن، الذي يستند إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الصادر في هذا الشأن.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443 06:54 PM

اخر تعديل 04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443 12:51 AM

وزير الخارجية الإماراتي لنظيره الإيراني: يجب وقف التصعيد الخطير في المنطقة "ابن زايد" ندد بهجمات الحوثي على بلاده





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ندد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم "الخميس"، بهجمات ميليشيا الحوثي على بلاده، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان؛ بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".



وشدد وزير الخارجية الإماراتي على ضرورة وقف التصعيد الخطير في المنطقة والالتزام بالحل السياسي في اليمن، الذي يستند إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الصادر في هذا الشأن.