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مصادر "سبق": قنوات SSC تنهي تعاقدها مع لبناني بعد تداول إساءاته للمملكة

وزير الخارجية الإماراتي لنظيره الإيراني: يجب وقف التصعيد الخطير في المنطقة

"ابن زايد" ندد بهجمات الحوثي على بلاده

ندد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم "الخميس"، بهجمات ميليشيا الحوثي على بلاده، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان؛ بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وشدد وزير الخارجية الإماراتي على ضرورة وقف التصعيد الخطير في المنطقة والالتزام بالحل السياسي في اليمن، الذي يستند إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الصادر في هذا الشأن.

وزير الخارجية الإماراتي وزير الخارجية الإيراني

الرئيسية/ أخبار العالم

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وزير الخارجية الإماراتي لنظيره الإيراني: يجب وقف التصعيد الخطير في المنطقة
سبق

ندد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم "الخميس"، بهجمات ميليشيا الحوثي على بلاده، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان؛ بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وشدد وزير الخارجية الإماراتي على ضرورة وقف التصعيد الخطير في المنطقة والالتزام بالحل السياسي في اليمن، الذي يستند إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الصادر في هذا الشأن.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
06:54 PM
اخر تعديل
04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
12:51 AM

وزير الخارجية الإماراتي لنظيره الإيراني: يجب وقف التصعيد الخطير في المنطقة

"ابن زايد" ندد بهجمات الحوثي على بلاده

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ندد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم "الخميس"، بهجمات ميليشيا الحوثي على بلاده، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان؛ بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وشدد وزير الخارجية الإماراتي على ضرورة وقف التصعيد الخطير في المنطقة والالتزام بالحل السياسي في اليمن، الذي يستند إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الصادر في هذا الشأن.

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