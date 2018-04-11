"الرخيمي" يحتفي بـتخرُّج "عبدالهادي" ملازمًا من كلية المؤسس الحربية

احتفل مرزوق بن عبدالهادي الرخيمي بتخرُّج نجله "عبدالهادي" ملازمًا من كلية الملك عبدالعزيز الحربية.
وبهذه المناسبة تلقى "الرخيمي" التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء بهذه المناسبة داعين الله له بالتوفيق والسداد في خدمة الدين والمليك والوطن.
احتفل مرزوق بن عبدالهادي الرخيمي بتخرُّج نجله "عبدالهادي" ملازمًا من كلية الملك عبدالعزيز الحربية.
وبهذه المناسبة تلقى "الرخيمي" التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء بهذه المناسبة داعين الله له بالتوفيق والسداد في خدمة الدين والمليك والوطن.
احتفل مرزوق بن عبدالهادي الرخيمي بتخرُّج نجله "عبدالهادي" ملازمًا من كلية الملك عبدالعزيز الحربية.
وبهذه المناسبة تلقى "الرخيمي" التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء بهذه المناسبة داعين الله له بالتوفيق والسداد في خدمة الدين والمليك والوطن.
احتفل مرزوق بن عبدالهادي الرخيمي بتخرُّج نجله "عبدالهادي" ملازمًا من كلية الملك عبدالعزيز الحربية.
وبهذه المناسبة تلقى "الرخيمي" التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء بهذه المناسبة داعين الله له بالتوفيق والسداد في خدمة الدين والمليك والوطن.