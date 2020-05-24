النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حرم أمير الجوف لخريجات الدفعة الـ"14": تمنيت مشاركة فرحة تخرجكن من الجامعة

قالت لهن: بأصعب الظروف أنتن أمل الوطن "المشرق"

وجّهت حرم سمو أمير منطقة الجوف سمو الأميرة "مضاوي بنت سعود بن عبدالله"، رسالة تهنئة لخريجات الدفعة الرابعة عشرة من جامعة الجوف، والتي ستصل إليهن في منازلهن وتزامنًا مع وصول الهدية المقدمة من الجامعة للخريجات .

وفي نص رسالة الأميرة "مضاوي" للخريجات جاء: "عزيزتي خريجة جامعة الجوف.. لم أنس وأنا أشهد الوضع الذي تمر به مملكتنا الحبيبة أن أشارك فرحة التخرج، سائلةً المولى عز وجل بأن يمدّكِ بمزيد من العزيمة والنجاح والتألق، فأنتِ الأمل المشرق لهذا الوطن، والنجاح والتميز في أصعب الظروف هو السبيل والعون للارتقاء".(مضاوي بنت سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن).

كما رفع رئيس جامعة الجوف المكلف أ.د. بدر الزارع، شكره وامتنانه لسمو الأميرة مضاوي بنت سعود على مبادرتها التي أسعدت الجامعة وستكون دافعاً لبناتها الخريجات نحو المزيد من التقدم والمساهمة في خدمة الوطن والقيادة.

يشار إلى أن جامعة الجوف بدأت اعتباراً من اليوم الأحد -أول أيام عيد الفطر المبارك- توزيع هدايا التخرج للمتفوقين والمتفوقات على مستوى كليات الجامعة، ويستمر التوزيع لجميع الخريجين والخريجات بمشيئة الله تعالى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حرم أمير الجوف لخريجات الدفعة الـ"14": تمنيت مشاركة فرحة تخرجكن من الجامعة
سبق

وجّهت حرم سمو أمير منطقة الجوف سمو الأميرة "مضاوي بنت سعود بن عبدالله"، رسالة تهنئة لخريجات الدفعة الرابعة عشرة من جامعة الجوف، والتي ستصل إليهن في منازلهن وتزامنًا مع وصول الهدية المقدمة من الجامعة للخريجات .

وفي نص رسالة الأميرة "مضاوي" للخريجات جاء: "عزيزتي خريجة جامعة الجوف.. لم أنس وأنا أشهد الوضع الذي تمر به مملكتنا الحبيبة أن أشارك فرحة التخرج، سائلةً المولى عز وجل بأن يمدّكِ بمزيد من العزيمة والنجاح والتألق، فأنتِ الأمل المشرق لهذا الوطن، والنجاح والتميز في أصعب الظروف هو السبيل والعون للارتقاء".(مضاوي بنت سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن).

كما رفع رئيس جامعة الجوف المكلف أ.د. بدر الزارع، شكره وامتنانه لسمو الأميرة مضاوي بنت سعود على مبادرتها التي أسعدت الجامعة وستكون دافعاً لبناتها الخريجات نحو المزيد من التقدم والمساهمة في خدمة الوطن والقيادة.

يشار إلى أن جامعة الجوف بدأت اعتباراً من اليوم الأحد -أول أيام عيد الفطر المبارك- توزيع هدايا التخرج للمتفوقين والمتفوقات على مستوى كليات الجامعة، ويستمر التوزيع لجميع الخريجين والخريجات بمشيئة الله تعالى.

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
06:37 PM

حرم أمير الجوف لخريجات الدفعة الـ"14": تمنيت مشاركة فرحة تخرجكن من الجامعة

قالت لهن: بأصعب الظروف أنتن أمل الوطن "المشرق"

A A A
عبدالرحمن العازمي - الجوف
0
818

وجّهت حرم سمو أمير منطقة الجوف سمو الأميرة "مضاوي بنت سعود بن عبدالله"، رسالة تهنئة لخريجات الدفعة الرابعة عشرة من جامعة الجوف، والتي ستصل إليهن في منازلهن وتزامنًا مع وصول الهدية المقدمة من الجامعة للخريجات .

وفي نص رسالة الأميرة "مضاوي" للخريجات جاء: "عزيزتي خريجة جامعة الجوف.. لم أنس وأنا أشهد الوضع الذي تمر به مملكتنا الحبيبة أن أشارك فرحة التخرج، سائلةً المولى عز وجل بأن يمدّكِ بمزيد من العزيمة والنجاح والتألق، فأنتِ الأمل المشرق لهذا الوطن، والنجاح والتميز في أصعب الظروف هو السبيل والعون للارتقاء".(مضاوي بنت سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن).

كما رفع رئيس جامعة الجوف المكلف أ.د. بدر الزارع، شكره وامتنانه لسمو الأميرة مضاوي بنت سعود على مبادرتها التي أسعدت الجامعة وستكون دافعاً لبناتها الخريجات نحو المزيد من التقدم والمساهمة في خدمة الوطن والقيادة.

يشار إلى أن جامعة الجوف بدأت اعتباراً من اليوم الأحد -أول أيام عيد الفطر المبارك- توزيع هدايا التخرج للمتفوقين والمتفوقات على مستوى كليات الجامعة، ويستمر التوزيع لجميع الخريجين والخريجات بمشيئة الله تعالى.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,486
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,712
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,782
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,559

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب
(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت
صنبور ماء نقي

صنبور ماء نقي

حمد خالد العرق
ليست كل المدن روما..!

ليست كل المدن روما..!

عبدالسلام المشيطي
السنة الكبيسة..!!

السنة الكبيسة..!!

محمد الصيـعري
هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

عبدالغني الشيخ
لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة