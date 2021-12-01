"الغامدي" يحتفل بزواجه في "نخال" الباحة

احتفل المهندس منصور محمد الغامدي، مساء أمس الثلاثاء، بزواجه على ابنة سعيد صالح الزهراني، في مركز نخال بمحافظة القرى بمنطقة الباحة، وسط حضور من أفراد الأسرتين وعدد من الأقارب والزملاء والأعيان.

تهنئ "سبق" العريس والعروس، وتتمنى لهما حياة سعيدة.