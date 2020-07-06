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بلدية السهى تواصل تكثيف أعمال الإصحاح البيئي الاحترازية

بالمراكز التجارية والأماكن العامة والمرافق الحكومية

تواصل بلدية مركز السهي، في محافظة صامطة، تكثيف أعمال الإصحاح البيئي، عبر تطهير وتعقيم ورش واجهات المحلات وبراميل النفايات والأماكن العامة والمرافق الحكومية والشوارع العامة بالمركز والقرى التابعة له.

يأتي ذلك ضمن جهود الحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، لحماية المواطنين والمقيمين والمحافظة على صحتهم وسلامتهم.

كما نفذت البلدية جولات رقابية على المنشأة الغذائية، للوقوف على التزامها بالتنظيمات الاحترازية وتطبيق الاشتراطات الصحية وتأمين وسائل السلامة لضمان توفير بيئة عمل آمنة.

وقال رئيس بلدية مركز السهى، المهندس عبد الله بن حمد عواف، إن البلدية تعمل بكامل طاقتها وفق خطط وآليات وضعت منذ اللحظات الأولى لظهور الفيروس، للحد من انتشاره وضمان صحة وسلامة المواطن والمقيم بالمركز والقرى التابعة له.

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بلدية السهى تواصل تكثيف أعمال الإصحاح البيئي الاحترازية
سبق

تواصل بلدية مركز السهي، في محافظة صامطة، تكثيف أعمال الإصحاح البيئي، عبر تطهير وتعقيم ورش واجهات المحلات وبراميل النفايات والأماكن العامة والمرافق الحكومية والشوارع العامة بالمركز والقرى التابعة له.

يأتي ذلك ضمن جهود الحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، لحماية المواطنين والمقيمين والمحافظة على صحتهم وسلامتهم.

كما نفذت البلدية جولات رقابية على المنشأة الغذائية، للوقوف على التزامها بالتنظيمات الاحترازية وتطبيق الاشتراطات الصحية وتأمين وسائل السلامة لضمان توفير بيئة عمل آمنة.

وقال رئيس بلدية مركز السهى، المهندس عبد الله بن حمد عواف، إن البلدية تعمل بكامل طاقتها وفق خطط وآليات وضعت منذ اللحظات الأولى لظهور الفيروس، للحد من انتشاره وضمان صحة وسلامة المواطن والمقيم بالمركز والقرى التابعة له.

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
08:02 PM

بلدية السهى تواصل تكثيف أعمال الإصحاح البيئي الاحترازية

بالمراكز التجارية والأماكن العامة والمرافق الحكومية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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تواصل بلدية مركز السهي، في محافظة صامطة، تكثيف أعمال الإصحاح البيئي، عبر تطهير وتعقيم ورش واجهات المحلات وبراميل النفايات والأماكن العامة والمرافق الحكومية والشوارع العامة بالمركز والقرى التابعة له.

يأتي ذلك ضمن جهود الحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، لحماية المواطنين والمقيمين والمحافظة على صحتهم وسلامتهم.

كما نفذت البلدية جولات رقابية على المنشأة الغذائية، للوقوف على التزامها بالتنظيمات الاحترازية وتطبيق الاشتراطات الصحية وتأمين وسائل السلامة لضمان توفير بيئة عمل آمنة.

وقال رئيس بلدية مركز السهى، المهندس عبد الله بن حمد عواف، إن البلدية تعمل بكامل طاقتها وفق خطط وآليات وضعت منذ اللحظات الأولى لظهور الفيروس، للحد من انتشاره وضمان صحة وسلامة المواطن والمقيم بالمركز والقرى التابعة له.

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