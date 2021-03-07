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"الصحة": تسجيل 357 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 314 خلال الـ24 ساعة الماضية

"العبدالعالي": تذبذب إصابات كورونا يتواصل.. وهذا ما علينا فعله

قال: من حصل على اللقاح عليه أيضاً الالتزام بالإجراءات الوقائية

قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: علينا جميعاً الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وما زلنا نرصد تذبذباً في مستوى الإصابات في المملكة.

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي حول مستجدات #فيروس_كورونا: من حصل على اللقاح عليه أيضاً الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأكد أن وعينا كمجتمع هو صمام أمان، وحصن حصين لنا جميعاً.

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"العبدالعالي": تذبذب إصابات كورونا يتواصل.. وهذا ما علينا فعله
سبق

قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: علينا جميعاً الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وما زلنا نرصد تذبذباً في مستوى الإصابات في المملكة.

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي حول مستجدات #فيروس_كورونا: من حصل على اللقاح عليه أيضاً الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأكد أن وعينا كمجتمع هو صمام أمان، وحصن حصين لنا جميعاً.

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
04:04 PM

"العبدالعالي": تذبذب إصابات كورونا يتواصل.. وهذا ما علينا فعله

قال: من حصل على اللقاح عليه أيضاً الالتزام بالإجراءات الوقائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,737

قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: علينا جميعاً الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وما زلنا نرصد تذبذباً في مستوى الإصابات في المملكة.

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي حول مستجدات #فيروس_كورونا: من حصل على اللقاح عليه أيضاً الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأكد أن وعينا كمجتمع هو صمام أمان، وحصن حصين لنا جميعاً.

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