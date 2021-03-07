وأكد أن وعينا كمجتمع هو صمام أمان، وحصن حصين لنا جميعاً.

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي حول مستجدات #فيروس_كورونا: من حصل على اللقاح عليه أيضاً الالتزام بالإجراءات الوقائية.

قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: علينا جميعاً الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وما زلنا نرصد تذبذباً في مستوى الإصابات في المملكة.

"العبدالعالي": تذبذب إصابات كورونا يتواصل.. وهذا ما علينا فعله صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-07 قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: علينا جميعاً الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وما زلنا نرصد تذبذباً في مستوى الإصابات في المملكة. وأضاف خلال الإيجاز الصحفي حول مستجدات #فيروس_كورونا: من حصل على اللقاح عليه أيضاً الالتزام بالإجراءات الوقائية. وأكد أن وعينا كمجتمع هو صمام أمان، وحصن حصين لنا جميعاً.

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442 04:04 PM

"العبدالعالي": تذبذب إصابات كورونا يتواصل.. وهذا ما علينا فعله قال: من حصل على اللقاح عليه أيضاً الالتزام بالإجراءات الوقائية





A A A





1 مشاركة

قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: علينا جميعاً الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وما زلنا نرصد تذبذباً في مستوى الإصابات في المملكة.

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي حول مستجدات #فيروس_كورونا: من حصل على اللقاح عليه أيضاً الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأكد أن وعينا كمجتمع هو صمام أمان، وحصن حصين لنا جميعاً.