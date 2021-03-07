"العبدالعالي": تذبذب إصابات كورونا يتواصل.. وهذا ما علينا فعله
قال: من حصل على اللقاح عليه أيضاً الالتزام بالإجراءات الوقائية
قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: علينا جميعاً الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وما زلنا نرصد تذبذباً في مستوى الإصابات في المملكة.
وأضاف خلال الإيجاز الصحفي حول مستجدات #فيروس_كورونا: من حصل على اللقاح عليه أيضاً الالتزام بالإجراءات الوقائية.
وأكد أن وعينا كمجتمع هو صمام أمان، وحصن حصين لنا جميعاً.
"العبدالعالي": تذبذب إصابات كورونا يتواصل.. وهذا ما علينا فعله
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-03-07
قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: علينا جميعاً الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وما زلنا نرصد تذبذباً في مستوى الإصابات في المملكة.
وأضاف خلال الإيجاز الصحفي حول مستجدات #فيروس_كورونا: من حصل على اللقاح عليه أيضاً الالتزام بالإجراءات الوقائية.
وأكد أن وعينا كمجتمع هو صمام أمان، وحصن حصين لنا جميعاً.
07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
04:04 PM
"العبدالعالي": تذبذب إصابات كورونا يتواصل.. وهذا ما علينا فعله
قال: من حصل على اللقاح عليه أيضاً الالتزام بالإجراءات الوقائية
قال متحدث #وزارة_الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم: علينا جميعاً الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وما زلنا نرصد تذبذباً في مستوى الإصابات في المملكة.
وأضاف خلال الإيجاز الصحفي حول مستجدات #فيروس_كورونا: من حصل على اللقاح عليه أيضاً الالتزام بالإجراءات الوقائية.
وأكد أن وعينا كمجتمع هو صمام أمان، وحصن حصين لنا جميعاً.