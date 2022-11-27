محافظ الليث يفتتح غدًا محطة تحلية المياه الخيرية ببني يزيد

تبلغ طاقتُها 250 طنًّا بما يعادل 20 وايتًا يوميًّا

يفتتح محافظ الليث، الدكتور فيصل بن غازي الحازمي، غدًا الأحد، محطة تحلية المياه الخيرية بجمعية البر الخيرية ببني يزيد شرقي الليث.

وتُقدم المحطة خدماتها للمركز والقرى المجاورة، بواقع ١٠ آلاف نسمة.

وقال المركز الإعلامي بمحافظة الليث، عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "محافظ ‫الليث الدكتور فيصل الحازمي ‏يدشن محطة تحلية المياه بمركز بني يزيد غدًا الأحد".

يُذكر أن المحطة الخيرية، ضِمن مشروعات الجمعية الاستراتيجية المستدامة، تقع على الطريق العام، وتبلغ طاقتها الإنتاجية ٢٥٠ طنًّا، بما يعادل ٢٠ وايتًا يوميًّا، وتشتمل على ستة منافذ لتعبئة جوالين الماء.