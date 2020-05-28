النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الإمارات: 563 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 258

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 563 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الحالات إلى 32532 حالة.

وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات في بيان لها: عدد الوفيات بلغ 258 حالة بعد تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة، فيما تماثل للشفاء 314 حالة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 16685 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الإمارات: 563 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 563 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الحالات إلى 32532 حالة.

وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات في بيان لها: عدد الوفيات بلغ 258 حالة بعد تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة، فيما تماثل للشفاء 314 حالة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 16685 حالة.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
02:13 PM

الإمارات: 563 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 258

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبو ظبي
0
380

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 563 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الحالات إلى 32532 حالة.

وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات في بيان لها: عدد الوفيات بلغ 258 حالة بعد تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة، فيما تماثل للشفاء 314 حالة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 16685 حالة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,589
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,875
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,898
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,668

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة