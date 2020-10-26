النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حمى وجنون.. لهذا السبب أصبحت ساعات روليكس المستعملة أغلى من الذهب

تُعد العلامة الأشهر على الإطلاق للساعات الفاخرة التي يتهافت الجميع على اقتنائها

تُعد ساعات شركة روليكس، التي تأسست قبل قرن من الزمن، وتحديدًا عام 1905، عنوانًا للوجاهة والثراء والنجاح، كما تُعد العلامة الأشهر على الإطلاق للساعات الدقيقة والفاخرة التي يتهافت الموسرون على اقتنائها.

وعُرف عن هذه الساعات ارتفاع ثمنها، واقتصار امتلاكها على الطبقات المخملية؛ خاصة المرصعة منها بالذهب والأحجار الكريمة؛ فيما يتوجه الطموحون من الموظفين المرموقين إلى أنواع أخرى أقل غلاء من هذه الساعات بأسعار تتراوح ما بين 8 إلى 10 آلاف دولار، كساعات "جي إم تي ماستر" GMT MASTER وشقيقتها "صبمارين" submarine.

ومن المعروف وفق "سكاي نيوز عربية" أن هذه الساعة يرتفع سعرها ويعلو كلما بدأ نوع منها في الانحسار من الأسواق أو الاختفاء كلية؛ وهو ما يخلق نوعًا من الرغبة الشديدة لدى جامعي التحف والساعات في شراء هذه الأنواع التي توقف تصنيعها أو أصبحت نادرة للغاية.

وفي هذه الأيام بعد أن اختفى عدد من الموديلات في الأسواق، انطلقت حمى بيع وشراء الساعة الفاخرة، إذ أصبح على سبيل المثال سعر ساعة "جي إم تي ماستر" مستعملة موديل 2011 ضِعف سعرها الأصلي كونها مختفية من الأسواق العالمية.

وبين حين وآخر يفاجأ مالك ساعة روليكس قديمة، متوقفة عن العمل ومجرد خردة يحتفظ بها، أن ساعته التي اشتراها قبل عقود بسعر زهيد، اليوم أصبحت تساوى مئات الآلاف من الدولارات بسبب ندرتها.

هذه الحمى والجنون الذي ارتبط بهذه الساعة ليس غريبًا إذا ما عرفنا أن شركة روليكس مسجلة كشركة غير ربحية، وأن إنتاجها من الساعات محدود للغاية للمحافظة على تقاليد الجودة والإتقان الذي أنشئت الشركة على أساسهما.

فأموال الشركة تصرف على تطوير العمل ورواتب الموظفين وعلى الأعمال الخيرية، وليس الهدف منها دخول سباق لجني مليارات الدولارات كما تفعل بعض الشركات التي سريعًا ما تتردى صناعتها بسبب جشعها.

الرئيسية/ محطات

اعلان
حمى وجنون.. لهذا السبب أصبحت ساعات روليكس المستعملة أغلى من الذهب
سبق

تُعد ساعات شركة روليكس، التي تأسست قبل قرن من الزمن، وتحديدًا عام 1905، عنوانًا للوجاهة والثراء والنجاح، كما تُعد العلامة الأشهر على الإطلاق للساعات الدقيقة والفاخرة التي يتهافت الموسرون على اقتنائها.

وعُرف عن هذه الساعات ارتفاع ثمنها، واقتصار امتلاكها على الطبقات المخملية؛ خاصة المرصعة منها بالذهب والأحجار الكريمة؛ فيما يتوجه الطموحون من الموظفين المرموقين إلى أنواع أخرى أقل غلاء من هذه الساعات بأسعار تتراوح ما بين 8 إلى 10 آلاف دولار، كساعات "جي إم تي ماستر" GMT MASTER وشقيقتها "صبمارين" submarine.

ومن المعروف وفق "سكاي نيوز عربية" أن هذه الساعة يرتفع سعرها ويعلو كلما بدأ نوع منها في الانحسار من الأسواق أو الاختفاء كلية؛ وهو ما يخلق نوعًا من الرغبة الشديدة لدى جامعي التحف والساعات في شراء هذه الأنواع التي توقف تصنيعها أو أصبحت نادرة للغاية.

وفي هذه الأيام بعد أن اختفى عدد من الموديلات في الأسواق، انطلقت حمى بيع وشراء الساعة الفاخرة، إذ أصبح على سبيل المثال سعر ساعة "جي إم تي ماستر" مستعملة موديل 2011 ضِعف سعرها الأصلي كونها مختفية من الأسواق العالمية.

وبين حين وآخر يفاجأ مالك ساعة روليكس قديمة، متوقفة عن العمل ومجرد خردة يحتفظ بها، أن ساعته التي اشتراها قبل عقود بسعر زهيد، اليوم أصبحت تساوى مئات الآلاف من الدولارات بسبب ندرتها.

هذه الحمى والجنون الذي ارتبط بهذه الساعة ليس غريبًا إذا ما عرفنا أن شركة روليكس مسجلة كشركة غير ربحية، وأن إنتاجها من الساعات محدود للغاية للمحافظة على تقاليد الجودة والإتقان الذي أنشئت الشركة على أساسهما.

فأموال الشركة تصرف على تطوير العمل ورواتب الموظفين وعلى الأعمال الخيرية، وليس الهدف منها دخول سباق لجني مليارات الدولارات كما تفعل بعض الشركات التي سريعًا ما تتردى صناعتها بسبب جشعها.

26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
11:42 AM

حمى وجنون.. لهذا السبب أصبحت ساعات روليكس المستعملة أغلى من الذهب

تُعد العلامة الأشهر على الإطلاق للساعات الفاخرة التي يتهافت الجميع على اقتنائها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
571

تُعد ساعات شركة روليكس، التي تأسست قبل قرن من الزمن، وتحديدًا عام 1905، عنوانًا للوجاهة والثراء والنجاح، كما تُعد العلامة الأشهر على الإطلاق للساعات الدقيقة والفاخرة التي يتهافت الموسرون على اقتنائها.

وعُرف عن هذه الساعات ارتفاع ثمنها، واقتصار امتلاكها على الطبقات المخملية؛ خاصة المرصعة منها بالذهب والأحجار الكريمة؛ فيما يتوجه الطموحون من الموظفين المرموقين إلى أنواع أخرى أقل غلاء من هذه الساعات بأسعار تتراوح ما بين 8 إلى 10 آلاف دولار، كساعات "جي إم تي ماستر" GMT MASTER وشقيقتها "صبمارين" submarine.

ومن المعروف وفق "سكاي نيوز عربية" أن هذه الساعة يرتفع سعرها ويعلو كلما بدأ نوع منها في الانحسار من الأسواق أو الاختفاء كلية؛ وهو ما يخلق نوعًا من الرغبة الشديدة لدى جامعي التحف والساعات في شراء هذه الأنواع التي توقف تصنيعها أو أصبحت نادرة للغاية.

وفي هذه الأيام بعد أن اختفى عدد من الموديلات في الأسواق، انطلقت حمى بيع وشراء الساعة الفاخرة، إذ أصبح على سبيل المثال سعر ساعة "جي إم تي ماستر" مستعملة موديل 2011 ضِعف سعرها الأصلي كونها مختفية من الأسواق العالمية.

وبين حين وآخر يفاجأ مالك ساعة روليكس قديمة، متوقفة عن العمل ومجرد خردة يحتفظ بها، أن ساعته التي اشتراها قبل عقود بسعر زهيد، اليوم أصبحت تساوى مئات الآلاف من الدولارات بسبب ندرتها.

هذه الحمى والجنون الذي ارتبط بهذه الساعة ليس غريبًا إذا ما عرفنا أن شركة روليكس مسجلة كشركة غير ربحية، وأن إنتاجها من الساعات محدود للغاية للمحافظة على تقاليد الجودة والإتقان الذي أنشئت الشركة على أساسهما.

فأموال الشركة تصرف على تطوير العمل ورواتب الموظفين وعلى الأعمال الخيرية، وليس الهدف منها دخول سباق لجني مليارات الدولارات كما تفعل بعض الشركات التي سريعًا ما تتردى صناعتها بسبب جشعها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,251
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,682
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,480
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,706

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة