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تقرير آيدم للذكاء الاصطناعي يؤكد رضا الحجاج عن الخدمات المقدمة لهم من خلال تحليلات 6.7 ملايين تغريدة

أثبت تقرير حديث أجرته آيدم للذكاء الاصطناعي حول رضا الحجاج عن الخدمات المقدمة لهم في موسم الحج من خلال تحليل 6.7 ملايين تغريدة في "تويتر".
حيث أبان أول تقرير سعودي من نوعه للذكاء الاصطناعي والذي رصد رضا الحجاج بدءاً من يوم عرفة (10 أغسطس، 12 صباحاً) إلى غروب ثاني أيام التشريق (12 أغسطس، 8.30 مساءً)، حيث تم جمع حوالي 6.7 مليون تغريدة من أكثر من 1.5 مليون حساب خلال تلك الفترة.

وكشف التقرير عن رضا الحجاج من خلال النقاش الوارد في 4.5 مليون تغريدة وإعادة تغريد من حوالي 1.5 مليون حساب، حيث كان نصفه تقريباً إعادة تغريد والنصف الآخر تغريدات أو ردود عليها.
وأظهر التقرير أن سحابة الكلمات المائة الأكثر تكراراً في النقاش في تغريدات الحجاج كانت دينية بالدرجة الأولى مع الإشارة إلى المواقيت الزمانية والمكانية لأداء مناسك الحج. لا تظهر سحابة الكلمات أي مشاكل عامة أو انطباعات رضا بعينها عن موسم الحج، كما آورد التقرير تتبع إشارات التغريدات إلى مواقع ومناسك الحج.

وخلص التقرير إلى أن موسم حج 2019 تميز بالنجاح على مدار جميع أيام النسك وباختلاف مواقع الشعائر، حيث انحصرت التغريدات السلبية في 1٪ فقط من النقاش وجاءت متفرقة بين تعليقات على غزارة الأمطار في عرفات أو إظهار البعض للأسف والحسرة على عدم التمكن من الحج هذا العام.

يذكر أن تقرير الذكاء الاصطناعي أكد نجاح موسم حج 2019 واعتباره موسماً ناجحاً للمملكة العربية السعودية طبقاً لتعبيرات وتغريدات الحجاج على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حيث سادت التغريدات الدينية أو المثنية على الخدمات والجهود المبذولة لخدمة الحج والحجيج، وتبعثرت أي تغريدات سلبية بشكل لم يمثل أي وزن في الاتجاه العام لرضا الحجاج عن الموسم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تقرير آيدم للذكاء الاصطناعي يؤكد رضا الحجاج عن الخدمات المقدمة لهم من خلال تحليلات 6.7 ملايين تغريدة
سبق

أثبت تقرير حديث أجرته آيدم للذكاء الاصطناعي حول رضا الحجاج عن الخدمات المقدمة لهم في موسم الحج من خلال تحليل 6.7 ملايين تغريدة في "تويتر".
حيث أبان أول تقرير سعودي من نوعه للذكاء الاصطناعي والذي رصد رضا الحجاج بدءاً من يوم عرفة (10 أغسطس، 12 صباحاً) إلى غروب ثاني أيام التشريق (12 أغسطس، 8.30 مساءً)، حيث تم جمع حوالي 6.7 مليون تغريدة من أكثر من 1.5 مليون حساب خلال تلك الفترة.

وكشف التقرير عن رضا الحجاج من خلال النقاش الوارد في 4.5 مليون تغريدة وإعادة تغريد من حوالي 1.5 مليون حساب، حيث كان نصفه تقريباً إعادة تغريد والنصف الآخر تغريدات أو ردود عليها.
وأظهر التقرير أن سحابة الكلمات المائة الأكثر تكراراً في النقاش في تغريدات الحجاج كانت دينية بالدرجة الأولى مع الإشارة إلى المواقيت الزمانية والمكانية لأداء مناسك الحج. لا تظهر سحابة الكلمات أي مشاكل عامة أو انطباعات رضا بعينها عن موسم الحج، كما آورد التقرير تتبع إشارات التغريدات إلى مواقع ومناسك الحج.

وخلص التقرير إلى أن موسم حج 2019 تميز بالنجاح على مدار جميع أيام النسك وباختلاف مواقع الشعائر، حيث انحصرت التغريدات السلبية في 1٪ فقط من النقاش وجاءت متفرقة بين تعليقات على غزارة الأمطار في عرفات أو إظهار البعض للأسف والحسرة على عدم التمكن من الحج هذا العام.

يذكر أن تقرير الذكاء الاصطناعي أكد نجاح موسم حج 2019 واعتباره موسماً ناجحاً للمملكة العربية السعودية طبقاً لتعبيرات وتغريدات الحجاج على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حيث سادت التغريدات الدينية أو المثنية على الخدمات والجهود المبذولة لخدمة الحج والحجيج، وتبعثرت أي تغريدات سلبية بشكل لم يمثل أي وزن في الاتجاه العام لرضا الحجاج عن الموسم.

18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
08:14 PM

تقرير آيدم للذكاء الاصطناعي يؤكد رضا الحجاج عن الخدمات المقدمة لهم من خلال تحليلات 6.7 ملايين تغريدة

A A A
عبدالله البرقاوي - مكة المكرمة
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أثبت تقرير حديث أجرته آيدم للذكاء الاصطناعي حول رضا الحجاج عن الخدمات المقدمة لهم في موسم الحج من خلال تحليل 6.7 ملايين تغريدة في "تويتر".
حيث أبان أول تقرير سعودي من نوعه للذكاء الاصطناعي والذي رصد رضا الحجاج بدءاً من يوم عرفة (10 أغسطس، 12 صباحاً) إلى غروب ثاني أيام التشريق (12 أغسطس، 8.30 مساءً)، حيث تم جمع حوالي 6.7 مليون تغريدة من أكثر من 1.5 مليون حساب خلال تلك الفترة.

وكشف التقرير عن رضا الحجاج من خلال النقاش الوارد في 4.5 مليون تغريدة وإعادة تغريد من حوالي 1.5 مليون حساب، حيث كان نصفه تقريباً إعادة تغريد والنصف الآخر تغريدات أو ردود عليها.
وأظهر التقرير أن سحابة الكلمات المائة الأكثر تكراراً في النقاش في تغريدات الحجاج كانت دينية بالدرجة الأولى مع الإشارة إلى المواقيت الزمانية والمكانية لأداء مناسك الحج. لا تظهر سحابة الكلمات أي مشاكل عامة أو انطباعات رضا بعينها عن موسم الحج، كما آورد التقرير تتبع إشارات التغريدات إلى مواقع ومناسك الحج.

وخلص التقرير إلى أن موسم حج 2019 تميز بالنجاح على مدار جميع أيام النسك وباختلاف مواقع الشعائر، حيث انحصرت التغريدات السلبية في 1٪ فقط من النقاش وجاءت متفرقة بين تعليقات على غزارة الأمطار في عرفات أو إظهار البعض للأسف والحسرة على عدم التمكن من الحج هذا العام.

يذكر أن تقرير الذكاء الاصطناعي أكد نجاح موسم حج 2019 واعتباره موسماً ناجحاً للمملكة العربية السعودية طبقاً لتعبيرات وتغريدات الحجاج على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حيث سادت التغريدات الدينية أو المثنية على الخدمات والجهود المبذولة لخدمة الحج والحجيج، وتبعثرت أي تغريدات سلبية بشكل لم يمثل أي وزن في الاتجاه العام لرضا الحجاج عن الموسم.

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