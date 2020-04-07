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ليبيا.. تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء أخرى

المركز الوطني: جميع الحالات بصحة جيدة وفي طريقها للتعافي

سجلت ليبيا إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ فيما شفيت حالة أخرى لمريض يبلغ من العمر 73 عامًا.

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، بأن جميع الحالات بصحة جيدة، وفي طريقها إلى التعافي؛ مبينًا أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع تَسَلّم 14 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن حالة واحدة من الحالات الـ14 ظهرت إيجابية؛ بينما ظهرت الحالات المتبقية سلبية؛ مؤكدًا أن عدد حالات الإصابة في ليبيا بلغ 19 حالة توفيت منها حالة لمواطنة تبلغ من العمر 85 عامًا وشفيت منها حالة.

فيروس كورونا الجديد ليبيا

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ليبيا.. تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء أخرى
سبق

سجلت ليبيا إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ فيما شفيت حالة أخرى لمريض يبلغ من العمر 73 عامًا.

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، بأن جميع الحالات بصحة جيدة، وفي طريقها إلى التعافي؛ مبينًا أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع تَسَلّم 14 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن حالة واحدة من الحالات الـ14 ظهرت إيجابية؛ بينما ظهرت الحالات المتبقية سلبية؛ مؤكدًا أن عدد حالات الإصابة في ليبيا بلغ 19 حالة توفيت منها حالة لمواطنة تبلغ من العمر 85 عامًا وشفيت منها حالة.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
09:24 AM

ليبيا.. تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء أخرى

المركز الوطني: جميع الحالات بصحة جيدة وفي طريقها للتعافي

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صحيفة سبق الإلكترونية - طرابلس
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سجلت ليبيا إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ فيما شفيت حالة أخرى لمريض يبلغ من العمر 73 عامًا.

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، بأن جميع الحالات بصحة جيدة، وفي طريقها إلى التعافي؛ مبينًا أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع تَسَلّم 14 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن حالة واحدة من الحالات الـ14 ظهرت إيجابية؛ بينما ظهرت الحالات المتبقية سلبية؛ مؤكدًا أن عدد حالات الإصابة في ليبيا بلغ 19 حالة توفيت منها حالة لمواطنة تبلغ من العمر 85 عامًا وشفيت منها حالة.

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