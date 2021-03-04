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"جامعة شقراء" تشارك بملتقى الأندية الطلابية الافتراضي

برعاية وزير التعليم ومشاركة ٢١ جامعة سعودية

شاركت جامعة شقراء -ممثلة في عمادة شؤون الطلاب- في ملتقى الأندية الطلابية للجامعات السعودية الذي نظّمته جامعة الملك خالد افتراضيًّا، برعاية وزير التعليم وبمشاركة 21 جامعة سعودية، خلال الفترة 18- 19/ 7/ 1442هـ؛ حيث شارك بالملتقى ممثلًا عن الجامعة، وكيل عمادة شؤون الطلاب للأنشطة الطلابية الدكتور عبدالإله بن مضحي السليس، والطالب عبدالعزيز البراهيم عضو النادي الهندسي.

وأبدى "السليس" خلال مشاركته في الملتقى، رأيه في المناقشات التي تخللت جلساته حول محفزات ودعم العمل في الأندية الطلابية؛ حيث أكد دور الأندية الطلابية في الجامعات السعودية الكبير في تحقيق محاور وبرامج رؤية 2030؛ نظرًا لأنها تضم بين جنباتها شباب وشابات الوطن الذين يمثلون أمل وطننا الغالي في مستقبل أفضل بسواعدهم وعقولهم التي ستحدث الفارق بإذن الله بما يتمتعون به من قدرات ومواهب وبما اكتسبوه من مهارات وعلوم خلال دراستهم الجامعية.

وتطرق وكيل عمادة شؤون الطلاب للأنشطة الطلابية، في حديثه أيضًا إلى التحديات والمحفزات في عمل الأندية الطلابية، إضافة إلى التعاون والتكامل في عمل الأندية الطلابية في الجامعات السعودية، والتجارب والمنجزات المميزة والرائدة لهذه الأندية.

ومن جهته، شارك الطالب عبدالعزيز البراهيم عضو النادي الهندسي، في المحور الثاني من الملتقى والذي حمل عنوان "تجارب رائدة"، واستعرض خلاله المشاركون تجاربهم المميزة في عدد من المجالات، كما شملت أعمال الملتقى ورش عمل تمحورت موضوعاتها حول "الأندية الطلابية: تطوع وعطاء 2030"، وكذلك "الأندية الطلابية: تجارب رائدة"، وكذلك تناول الملتقى في ثاني أيامه عرض تجارب ومنجزات أندية الجامعات المشاركة.

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"جامعة شقراء" تشارك بملتقى الأندية الطلابية الافتراضي
سبق

شاركت جامعة شقراء -ممثلة في عمادة شؤون الطلاب- في ملتقى الأندية الطلابية للجامعات السعودية الذي نظّمته جامعة الملك خالد افتراضيًّا، برعاية وزير التعليم وبمشاركة 21 جامعة سعودية، خلال الفترة 18- 19/ 7/ 1442هـ؛ حيث شارك بالملتقى ممثلًا عن الجامعة، وكيل عمادة شؤون الطلاب للأنشطة الطلابية الدكتور عبدالإله بن مضحي السليس، والطالب عبدالعزيز البراهيم عضو النادي الهندسي.

وأبدى "السليس" خلال مشاركته في الملتقى، رأيه في المناقشات التي تخللت جلساته حول محفزات ودعم العمل في الأندية الطلابية؛ حيث أكد دور الأندية الطلابية في الجامعات السعودية الكبير في تحقيق محاور وبرامج رؤية 2030؛ نظرًا لأنها تضم بين جنباتها شباب وشابات الوطن الذين يمثلون أمل وطننا الغالي في مستقبل أفضل بسواعدهم وعقولهم التي ستحدث الفارق بإذن الله بما يتمتعون به من قدرات ومواهب وبما اكتسبوه من مهارات وعلوم خلال دراستهم الجامعية.

وتطرق وكيل عمادة شؤون الطلاب للأنشطة الطلابية، في حديثه أيضًا إلى التحديات والمحفزات في عمل الأندية الطلابية، إضافة إلى التعاون والتكامل في عمل الأندية الطلابية في الجامعات السعودية، والتجارب والمنجزات المميزة والرائدة لهذه الأندية.

ومن جهته، شارك الطالب عبدالعزيز البراهيم عضو النادي الهندسي، في المحور الثاني من الملتقى والذي حمل عنوان "تجارب رائدة"، واستعرض خلاله المشاركون تجاربهم المميزة في عدد من المجالات، كما شملت أعمال الملتقى ورش عمل تمحورت موضوعاتها حول "الأندية الطلابية: تطوع وعطاء 2030"، وكذلك "الأندية الطلابية: تجارب رائدة"، وكذلك تناول الملتقى في ثاني أيامه عرض تجارب ومنجزات أندية الجامعات المشاركة.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
01:44 PM

"جامعة شقراء" تشارك بملتقى الأندية الطلابية الافتراضي

برعاية وزير التعليم ومشاركة ٢١ جامعة سعودية

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فلاح الجوفان - شقراء
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شاركت جامعة شقراء -ممثلة في عمادة شؤون الطلاب- في ملتقى الأندية الطلابية للجامعات السعودية الذي نظّمته جامعة الملك خالد افتراضيًّا، برعاية وزير التعليم وبمشاركة 21 جامعة سعودية، خلال الفترة 18- 19/ 7/ 1442هـ؛ حيث شارك بالملتقى ممثلًا عن الجامعة، وكيل عمادة شؤون الطلاب للأنشطة الطلابية الدكتور عبدالإله بن مضحي السليس، والطالب عبدالعزيز البراهيم عضو النادي الهندسي.

وأبدى "السليس" خلال مشاركته في الملتقى، رأيه في المناقشات التي تخللت جلساته حول محفزات ودعم العمل في الأندية الطلابية؛ حيث أكد دور الأندية الطلابية في الجامعات السعودية الكبير في تحقيق محاور وبرامج رؤية 2030؛ نظرًا لأنها تضم بين جنباتها شباب وشابات الوطن الذين يمثلون أمل وطننا الغالي في مستقبل أفضل بسواعدهم وعقولهم التي ستحدث الفارق بإذن الله بما يتمتعون به من قدرات ومواهب وبما اكتسبوه من مهارات وعلوم خلال دراستهم الجامعية.

وتطرق وكيل عمادة شؤون الطلاب للأنشطة الطلابية، في حديثه أيضًا إلى التحديات والمحفزات في عمل الأندية الطلابية، إضافة إلى التعاون والتكامل في عمل الأندية الطلابية في الجامعات السعودية، والتجارب والمنجزات المميزة والرائدة لهذه الأندية.

ومن جهته، شارك الطالب عبدالعزيز البراهيم عضو النادي الهندسي، في المحور الثاني من الملتقى والذي حمل عنوان "تجارب رائدة"، واستعرض خلاله المشاركون تجاربهم المميزة في عدد من المجالات، كما شملت أعمال الملتقى ورش عمل تمحورت موضوعاتها حول "الأندية الطلابية: تطوع وعطاء 2030"، وكذلك "الأندية الطلابية: تجارب رائدة"، وكذلك تناول الملتقى في ثاني أيامه عرض تجارب ومنجزات أندية الجامعات المشاركة.

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