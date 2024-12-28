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القيادة تعزي الرئيسة الهيلينية في وفاة الرئيس الأسبق

برقيتا عزاء ومواساة من خادم الحرمين وسمو ولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لرئيسة الجمهورية الهيلينية السيدة كاترينا ساكيلاروبولو، في وفاة الرئيس الأسبق للجمهورية الهيلينية السيد كارلوس بابولياس.

وقال الملك المفدى: " تلقينا نبأ وفاة الرئيس الأسبق للجمهورية الهيلينية السيد كارلوس بابولياس، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة مماثلة قال فيها: "تلقيت نبأ وفاة الرئيس الأسبق للجمهورية الهيلينية السيد كارلوس بابولياس، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".

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القيادة تعزي الرئيسة الهيلينية في وفاة الرئيس الأسبق
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لرئيسة الجمهورية الهيلينية السيدة كاترينا ساكيلاروبولو، في وفاة الرئيس الأسبق للجمهورية الهيلينية السيد كارلوس بابولياس.

وقال الملك المفدى: " تلقينا نبأ وفاة الرئيس الأسبق للجمهورية الهيلينية السيد كارلوس بابولياس، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة مماثلة قال فيها: "تلقيت نبأ وفاة الرئيس الأسبق للجمهورية الهيلينية السيد كارلوس بابولياس، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
05:31 PM

القيادة تعزي الرئيسة الهيلينية في وفاة الرئيس الأسبق

برقيتا عزاء ومواساة من خادم الحرمين وسمو ولي العهد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لرئيسة الجمهورية الهيلينية السيدة كاترينا ساكيلاروبولو، في وفاة الرئيس الأسبق للجمهورية الهيلينية السيد كارلوس بابولياس.

وقال الملك المفدى: " تلقينا نبأ وفاة الرئيس الأسبق للجمهورية الهيلينية السيد كارلوس بابولياس، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة مماثلة قال فيها: "تلقيت نبأ وفاة الرئيس الأسبق للجمهورية الهيلينية السيد كارلوس بابولياس، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".

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