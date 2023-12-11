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"رينو" تكشف عن سيارة "ذاتية التحكم" بالكامل

"سيمبيوز" لا تحتاج إلا تدخلاً "طفيفاً" من السائق

كشفت شركة "رينو" الفرنسية المتخصصة في تصنيع السيارات، النقاب عن أول سيارة من إنتاجها، وصفتها بأنها "ذاتية التحكم" بالكامل.

وأشارت الشركة الفرنسية إلى أن سيارتها الجديدة "سيمبيوز" ستكون كهربائية بالكامل، حيث تم دعمها بمحركين كهربائيين.

ولن تحتاج السيارة الجديدة إلا لمساعدة قليلة من السائق، حيث تم دعمها بمنظومة "تحكم ذاتي" من المستوى الرابع.

ويمكن لتلك السيارة أن تعمل تلقائيا من دون استعانة السائق، كما أنه يمكن أن يضبط السائق سرعتها، وأن يحافظ على سيرها على الطريق، وسرعتها حتى في المنعطفات، وتجاوز السيارات بشكل آمن.

كما تحتوي "سيمبيوز" على عجلة قيادة "ثورية" أطلقت عليها "كنترول 14" مع بطارية بقدرة 72 كيلو واط في الساعة.

كما تتضمن السيارة شاشة عرض كبيرة يتم عرضها على الزجاج الأمامي لتقديم كافة المعلومات الخاصة بقيادة السيارة، وخاصة معلومات "الدفع الذاتي".

وبالنسبة للتصميم الداخلي للسيارة، تم تصميم المقاعد الفردية لكل راكب، بحيث يتم توفير السلامة والراحة لكل الركاب، وتم تصميم الجزء الخلفي من المقصورة بشكل مظلل، و3 شاشات كبيرة تعرض المعلومات الرئيسية عن السيارة، علاوة على كافة مواد الترفيه من الأفلام والموسيقى.

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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"رينو" تكشف عن سيارة "ذاتية التحكم" بالكامل
سبق

كشفت شركة "رينو" الفرنسية المتخصصة في تصنيع السيارات، النقاب عن أول سيارة من إنتاجها، وصفتها بأنها "ذاتية التحكم" بالكامل.

وأشارت الشركة الفرنسية إلى أن سيارتها الجديدة "سيمبيوز" ستكون كهربائية بالكامل، حيث تم دعمها بمحركين كهربائيين.

ولن تحتاج السيارة الجديدة إلا لمساعدة قليلة من السائق، حيث تم دعمها بمنظومة "تحكم ذاتي" من المستوى الرابع.

ويمكن لتلك السيارة أن تعمل تلقائيا من دون استعانة السائق، كما أنه يمكن أن يضبط السائق سرعتها، وأن يحافظ على سيرها على الطريق، وسرعتها حتى في المنعطفات، وتجاوز السيارات بشكل آمن.

كما تحتوي "سيمبيوز" على عجلة قيادة "ثورية" أطلقت عليها "كنترول 14" مع بطارية بقدرة 72 كيلو واط في الساعة.

كما تتضمن السيارة شاشة عرض كبيرة يتم عرضها على الزجاج الأمامي لتقديم كافة المعلومات الخاصة بقيادة السيارة، وخاصة معلومات "الدفع الذاتي".

وبالنسبة للتصميم الداخلي للسيارة، تم تصميم المقاعد الفردية لكل راكب، بحيث يتم توفير السلامة والراحة لكل الركاب، وتم تصميم الجزء الخلفي من المقصورة بشكل مظلل، و3 شاشات كبيرة تعرض المعلومات الرئيسية عن السيارة، علاوة على كافة مواد الترفيه من الأفلام والموسيقى.

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
02:25 PM

"رينو" تكشف عن سيارة "ذاتية التحكم" بالكامل

"سيمبيوز" لا تحتاج إلا تدخلاً "طفيفاً" من السائق

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت شركة "رينو" الفرنسية المتخصصة في تصنيع السيارات، النقاب عن أول سيارة من إنتاجها، وصفتها بأنها "ذاتية التحكم" بالكامل.

وأشارت الشركة الفرنسية إلى أن سيارتها الجديدة "سيمبيوز" ستكون كهربائية بالكامل، حيث تم دعمها بمحركين كهربائيين.

ولن تحتاج السيارة الجديدة إلا لمساعدة قليلة من السائق، حيث تم دعمها بمنظومة "تحكم ذاتي" من المستوى الرابع.

ويمكن لتلك السيارة أن تعمل تلقائيا من دون استعانة السائق، كما أنه يمكن أن يضبط السائق سرعتها، وأن يحافظ على سيرها على الطريق، وسرعتها حتى في المنعطفات، وتجاوز السيارات بشكل آمن.

كما تحتوي "سيمبيوز" على عجلة قيادة "ثورية" أطلقت عليها "كنترول 14" مع بطارية بقدرة 72 كيلو واط في الساعة.

كما تتضمن السيارة شاشة عرض كبيرة يتم عرضها على الزجاج الأمامي لتقديم كافة المعلومات الخاصة بقيادة السيارة، وخاصة معلومات "الدفع الذاتي".

وبالنسبة للتصميم الداخلي للسيارة، تم تصميم المقاعد الفردية لكل راكب، بحيث يتم توفير السلامة والراحة لكل الركاب، وتم تصميم الجزء الخلفي من المقصورة بشكل مظلل، و3 شاشات كبيرة تعرض المعلومات الرئيسية عن السيارة، علاوة على كافة مواد الترفيه من الأفلام والموسيقى.

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