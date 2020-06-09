تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل من الله- عن القبض على وافدَيْن اثنيْن من الجنسية اليمنية قاما باستخدام تقارير طبية مزورة عن خلوهما من فيروس كورونا (كوفيد-19)، وباستكمال إجراءات التحقيق معهما أقرّا بذلك، وتبيّن أن مَن زوّر التقارير بمقابل مادي هو (مواطن في العقد الثالث من العمر)، وجرى القبض عليه لاحقاً، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم جميعاً إلى النيابة العامة.

أكّدت شرطة منطقة نجران أنه تم القبض على وافدَيْن يمنييْن استخدما تقارير طبية مزورة عن خلوهما من فيروس كورونا.

شرطة نجران تطيح بوافدَيْن يمنييْن استخدما تقارير طبية مزورة تؤكد خلوهما من كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-09 أكّدت شرطة منطقة نجران أنه تم القبض على وافدَيْن يمنييْن استخدما تقارير طبية مزورة عن خلوهما من فيروس كورونا. تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل من الله- عن القبض على وافدَيْن اثنيْن من الجنسية اليمنية قاما باستخدام تقارير طبية مزورة عن خلوهما من فيروس كورونا (كوفيد-19)، وباستكمال إجراءات التحقيق معهما أقرّا بذلك، وتبيّن أن مَن زوّر التقارير بمقابل مادي هو (مواطن في العقد الثالث من العمر)، وجرى القبض عليه لاحقاً، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم جميعاً إلى النيابة العامة.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441 10:17 AM

شرطة نجران تطيح بوافدَيْن يمنييْن استخدما تقارير طبية مزورة تؤكد خلوهما من كورونا المتحدث الإعلامي: أقرّا وتبيّن أن مَن زوّر التقارير بمقابل مادي مواطن تم القبض عليه لاحقاً





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أكّدت شرطة منطقة نجران أنه تم القبض على وافدَيْن يمنييْن استخدما تقارير طبية مزورة عن خلوهما من فيروس كورونا.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل من الله- عن القبض على وافدَيْن اثنيْن من الجنسية اليمنية قاما باستخدام تقارير طبية مزورة عن خلوهما من فيروس كورونا (كوفيد-19)، وباستكمال إجراءات التحقيق معهما أقرّا بذلك، وتبيّن أن مَن زوّر التقارير بمقابل مادي هو (مواطن في العقد الثالث من العمر)، وجرى القبض عليه لاحقاً، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم جميعاً إلى النيابة العامة.