فلسطين: تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا في غزة
ارتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 577 إصابة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في قطاع غزة.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أنه بتسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في قطاع غزة، يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في فلسطين إلى 577 إصابة، منذ بدء ظهور الفيروس في فلسطين.
فيروس كورونا الجديد
فلسطين: تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا في غزة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-05-20
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في قطاع غزة.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أنه بتسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في قطاع غزة، يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في فلسطين إلى 577 إصابة، منذ بدء ظهور الفيروس في فلسطين.
20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
09:09 PM
فلسطين: تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا في غزة
ارتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 577 إصابة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في قطاع غزة.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أنه بتسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في قطاع غزة، يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في فلسطين إلى 577 إصابة، منذ بدء ظهور الفيروس في فلسطين.