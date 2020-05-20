وأشارت الوزارة في بيان إلى أنه بتسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في قطاع غزة، يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في فلسطين إلى 577 إصابة، منذ بدء ظهور الفيروس في فلسطين.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في قطاع غزة.

فلسطين: تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا في غزة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-20 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في قطاع غزة. وأشارت الوزارة في بيان إلى أنه بتسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في قطاع غزة، يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في فلسطين إلى 577 إصابة، منذ بدء ظهور الفيروس في فلسطين.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441 09:09 PM

فلسطين: تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا في غزة ارتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 577 إصابة





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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في قطاع غزة.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أنه بتسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في قطاع غزة، يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في فلسطين إلى 577 إصابة، منذ بدء ظهور الفيروس في فلسطين.