النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فلسطين: تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا في غزة

ارتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 577 إصابة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في قطاع غزة.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أنه بتسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في قطاع غزة، يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في فلسطين إلى 577 إصابة، منذ بدء ظهور الفيروس في فلسطين.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
فلسطين: تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا في غزة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في قطاع غزة.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أنه بتسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في قطاع غزة، يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في فلسطين إلى 577 إصابة، منذ بدء ظهور الفيروس في فلسطين.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
09:09 PM

فلسطين: تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا في غزة

ارتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 577 إصابة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - رام الله
0
131

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في قطاع غزة.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أنه بتسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في قطاع غزة، يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في فلسطين إلى 577 إصابة، منذ بدء ظهور الفيروس في فلسطين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,429
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,588
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,690
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,498

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة