"آباء" لرعاية الأيتام بعسير تدشن خطتها الاستراتيجية 2021 - 2024

"آل قميشان" تم وضعها وفق أعلى معايير الجودة وفقًا لرؤية 2030

أقامت جمعية آباء لرعاية الأيتام بمنطقة عسير حفل تدشين الخطة الاستراتيجية 2021_2024، وذلك بوقف اليتيم الأول بمدينة أبها بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير هادي الشهراني ومدير مركز التنمية الاجتماعية بأبها مشبب آل عمير.

وكان رئيس مجلس الإدارة الدكتور ناصر آل قميشان قد استعرض خلال كلمته خلال الحفل الخطط السابقة للجمعية

والمبادرات التي قدمت للمستفيدين وخطة مجلس الإدارة لتطوير العمل وفق خطة استراتيجية مبنية على الاحتياج وفق

أعلى معايير الجودة في العمل الخيري بمشاركة مركز بناء متخصص ومستشار محترف للخروج بأفضل الخطط والمبادرات

لخدمة اليتيم والأرملة في منطقة عسير.

وتحدث مدير مكتب الخطة الاستراتيجية معلوي آل عواض عن بدايات العمل على وضع هذه الخطة والوقت الزمني الذي

استغرقته حتى تم اعتمادها من قبل المجلس مقدمًا اعتزازه وتقديره لفريق عمل الجمعية المشارك في إعداد الخطة والداعم مؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية.

وكشف مدير مركز القطاع الثالث الدكتور ساعد الجهني عن الخطة وأبرز مرتكزاتها خلال الفترة القادمة والقيم الأساسية التي انطلقت منها لتتوافق مع الرؤية الوطنية ٢٠٣٠. وتحقيق أهداف القيادة الطموحة للمستفيدين.

وبين "الشهراني" أعمال جمعية آباء بعسير وأنها من أوائل الجمعيات التي تبنت التنمية المستدامة والتخطيط الاستراتيجي

بمجلس إدارتها المميز وكوادرها البشرية المتمكنة والذي سينعكس إيجاباً بعون لخدمة المستفيدين والمستفيدات.