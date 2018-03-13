أمين جازان يوجه بإيقاف العمل بنظام البصمة في الأمانة والبلديات مؤقتًا
تضمن التوجيه العودة إلى البيانات الورقية ضمن الإجراءات الاحترازية
أوقفت أمانة منطقة جازان العمل بنظام البصمة مؤقتاً بمختلف إداراتها وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.
وقالت "الأمانة": "وجه أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، بإيقاف العمل بنظام البصمة في الأمانة والبلديات المرتبطة بها بصفة مؤقتة، والعودة إلى البيانات الورقية تماشياً مع الإجراءات الاحترازية المكثفة للوقاية من فيروس كورونا".
أمين جازان يوجه بإيقاف العمل بنظام البصمة في الأمانة والبلديات مؤقتًا
محمد المواسيسبق2020-03-13
أوقفت أمانة منطقة جازان العمل بنظام البصمة مؤقتاً بمختلف إداراتها وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.
وقالت "الأمانة": "وجه أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، بإيقاف العمل بنظام البصمة في الأمانة والبلديات المرتبطة بها بصفة مؤقتة، والعودة إلى البيانات الورقية تماشياً مع الإجراءات الاحترازية المكثفة للوقاية من فيروس كورونا".
13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
10:28 PM
أمين جازان يوجه بإيقاف العمل بنظام البصمة في الأمانة والبلديات مؤقتًا
تضمن التوجيه العودة إلى البيانات الورقية ضمن الإجراءات الاحترازية
أوقفت أمانة منطقة جازان العمل بنظام البصمة مؤقتاً بمختلف إداراتها وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.
وقالت "الأمانة": "وجه أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، بإيقاف العمل بنظام البصمة في الأمانة والبلديات المرتبطة بها بصفة مؤقتة، والعودة إلى البيانات الورقية تماشياً مع الإجراءات الاحترازية المكثفة للوقاية من فيروس كورونا".