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أمين جازان يوجه بإيقاف العمل بنظام البصمة في الأمانة والبلديات مؤقتًا

تضمن التوجيه العودة إلى البيانات الورقية ضمن الإجراءات الاحترازية

أوقفت أمانة منطقة جازان العمل بنظام البصمة مؤقتاً بمختلف إداراتها وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وقالت "الأمانة": "وجه أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، بإيقاف العمل بنظام البصمة في الأمانة والبلديات المرتبطة بها بصفة مؤقتة، والعودة إلى البيانات الورقية تماشياً مع الإجراءات الاحترازية المكثفة للوقاية من فيروس كورونا".

فيروس كورونا الجديد أمانة جازان جازان نظام البصمة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمين جازان يوجه بإيقاف العمل بنظام البصمة في الأمانة والبلديات مؤقتًا
سبق

أوقفت أمانة منطقة جازان العمل بنظام البصمة مؤقتاً بمختلف إداراتها وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وقالت "الأمانة": "وجه أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، بإيقاف العمل بنظام البصمة في الأمانة والبلديات المرتبطة بها بصفة مؤقتة، والعودة إلى البيانات الورقية تماشياً مع الإجراءات الاحترازية المكثفة للوقاية من فيروس كورونا".

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
10:28 PM

أمين جازان يوجه بإيقاف العمل بنظام البصمة في الأمانة والبلديات مؤقتًا

تضمن التوجيه العودة إلى البيانات الورقية ضمن الإجراءات الاحترازية

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محمد المواسي - جازان
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172

أوقفت أمانة منطقة جازان العمل بنظام البصمة مؤقتاً بمختلف إداراتها وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وقالت "الأمانة": "وجه أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، بإيقاف العمل بنظام البصمة في الأمانة والبلديات المرتبطة بها بصفة مؤقتة، والعودة إلى البيانات الورقية تماشياً مع الإجراءات الاحترازية المكثفة للوقاية من فيروس كورونا".

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