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جلسات عائلية ومفاجآت.. شاهد إقبالًا كثيفًا على فعاليات "تمور مرات ٢"

مهرجان تجولت "سبق" بأركانه.. مزاد ومسرح وأجنحة منوعة وجداريات

يواصل مهرجان التمور بمحافظة مرات في نسخته الثانية ٢٠٢١، استقبال الزوار بعدد من الفعاليات والبرامج المصاحبة والأجنحة المتنوعة والأعمال الحرفية والتراثية.

فيما رصدت "سبق" بعدستها الإقبال الكبير على المهرجان من كافة فئات المجتمع؛ حيث يحظى المهرجان بإقبال كثيف من الزوار من محافظات منطقة الرياض والمحافظات المجاورة؛ لتنوع فعاليات المهرجان، وكثرة المناشط والبرامج المصاحبة، إضافة لاعتدال الجو الذي زاد من إقبال المجتمع على التمتع بالجلسات العائلية مع أطفالهم.

ويضم المهرجان عدداً من الأجنحة؛ منها: خيمة التمور، وجناح أترنج محافظة مرات، ومزاد التمور، ومسرح الطفل، والأسر المنتجة والحرفيون، وساحة الزراعة والتراث، وجدارية وين بيتنا، وعدد من المفاجآت والفعاليات.

وتشارك إدارة مرور محافظة مرات في المهرجان بإشراف مديرها العقيد أحمد حمد الدعيج، وذلك من خلال التواجد في الطرق الرئيسية وعند بوابة المهرجان وفي مواقف السيارات؛ لتنظيم السير والوقوف على الحركة المرورية.

كما كان لمستشفى مرات دور فعال ومميز في المهرجان بإشراف مباشر من مدير المستشفى سطام علي العنزي؛ إذ تواجدت الطواقم الطبية في الصالة الرئيسة للمهرجان لتوعية المواطنين والمقيمين وإجراء الفحوصات لمرتادي المهرجان، كما يقوم الطاقم الطبي بتقديم المعقمات والأدوات الصحية، إضافة إلى توزيع الكمامات والمساهمة في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

يُذكر أن المهرجان ينظم من قبل بلدية محافظة مرات ولجنة التنمية الاجتماعية، ويشرف عليه زراعياً مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمرات، وسيستمر المهرجان حتى يوم غد السبت.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جلسات عائلية ومفاجآت.. شاهد إقبالًا كثيفًا على فعاليات "تمور مرات ٢"
سبق

يواصل مهرجان التمور بمحافظة مرات في نسخته الثانية ٢٠٢١، استقبال الزوار بعدد من الفعاليات والبرامج المصاحبة والأجنحة المتنوعة والأعمال الحرفية والتراثية.

فيما رصدت "سبق" بعدستها الإقبال الكبير على المهرجان من كافة فئات المجتمع؛ حيث يحظى المهرجان بإقبال كثيف من الزوار من محافظات منطقة الرياض والمحافظات المجاورة؛ لتنوع فعاليات المهرجان، وكثرة المناشط والبرامج المصاحبة، إضافة لاعتدال الجو الذي زاد من إقبال المجتمع على التمتع بالجلسات العائلية مع أطفالهم.

ويضم المهرجان عدداً من الأجنحة؛ منها: خيمة التمور، وجناح أترنج محافظة مرات، ومزاد التمور، ومسرح الطفل، والأسر المنتجة والحرفيون، وساحة الزراعة والتراث، وجدارية وين بيتنا، وعدد من المفاجآت والفعاليات.

وتشارك إدارة مرور محافظة مرات في المهرجان بإشراف مديرها العقيد أحمد حمد الدعيج، وذلك من خلال التواجد في الطرق الرئيسية وعند بوابة المهرجان وفي مواقف السيارات؛ لتنظيم السير والوقوف على الحركة المرورية.

كما كان لمستشفى مرات دور فعال ومميز في المهرجان بإشراف مباشر من مدير المستشفى سطام علي العنزي؛ إذ تواجدت الطواقم الطبية في الصالة الرئيسة للمهرجان لتوعية المواطنين والمقيمين وإجراء الفحوصات لمرتادي المهرجان، كما يقوم الطاقم الطبي بتقديم المعقمات والأدوات الصحية، إضافة إلى توزيع الكمامات والمساهمة في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

يُذكر أن المهرجان ينظم من قبل بلدية محافظة مرات ولجنة التنمية الاجتماعية، ويشرف عليه زراعياً مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمرات، وسيستمر المهرجان حتى يوم غد السبت.

05 نوفمبر 2021 - 30 ربيع الأول 1443
05:16 PM

جلسات عائلية ومفاجآت.. شاهد إقبالًا كثيفًا على فعاليات "تمور مرات ٢"

مهرجان تجولت "سبق" بأركانه.. مزاد ومسرح وأجنحة منوعة وجداريات

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فلاح الجوفان - الرياض
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يواصل مهرجان التمور بمحافظة مرات في نسخته الثانية ٢٠٢١، استقبال الزوار بعدد من الفعاليات والبرامج المصاحبة والأجنحة المتنوعة والأعمال الحرفية والتراثية.

فيما رصدت "سبق" بعدستها الإقبال الكبير على المهرجان من كافة فئات المجتمع؛ حيث يحظى المهرجان بإقبال كثيف من الزوار من محافظات منطقة الرياض والمحافظات المجاورة؛ لتنوع فعاليات المهرجان، وكثرة المناشط والبرامج المصاحبة، إضافة لاعتدال الجو الذي زاد من إقبال المجتمع على التمتع بالجلسات العائلية مع أطفالهم.

ويضم المهرجان عدداً من الأجنحة؛ منها: خيمة التمور، وجناح أترنج محافظة مرات، ومزاد التمور، ومسرح الطفل، والأسر المنتجة والحرفيون، وساحة الزراعة والتراث، وجدارية وين بيتنا، وعدد من المفاجآت والفعاليات.

وتشارك إدارة مرور محافظة مرات في المهرجان بإشراف مديرها العقيد أحمد حمد الدعيج، وذلك من خلال التواجد في الطرق الرئيسية وعند بوابة المهرجان وفي مواقف السيارات؛ لتنظيم السير والوقوف على الحركة المرورية.

كما كان لمستشفى مرات دور فعال ومميز في المهرجان بإشراف مباشر من مدير المستشفى سطام علي العنزي؛ إذ تواجدت الطواقم الطبية في الصالة الرئيسة للمهرجان لتوعية المواطنين والمقيمين وإجراء الفحوصات لمرتادي المهرجان، كما يقوم الطاقم الطبي بتقديم المعقمات والأدوات الصحية، إضافة إلى توزيع الكمامات والمساهمة في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

يُذكر أن المهرجان ينظم من قبل بلدية محافظة مرات ولجنة التنمية الاجتماعية، ويشرف عليه زراعياً مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمرات، وسيستمر المهرجان حتى يوم غد السبت.

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