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أمانة الشرقية تُطلق مبادرة لخدمة ذوي الإعاقة

بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين.. هنا التفاصيل

أطلقت أمانة الشرقية خدمة جديدة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين، خلال تخصيص وتدريب عدد من الموظفين لتعلم لغة الإشارة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وممّن يعانون مشكلات في النطق.

وأوضحت الأمانة أنها تسعى لتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الاعاقة بهدف توفير الوقت والجهد عليهم، وإيصال الخدمات لهم بشكل سهل ومرن.

ولفتت إلى أنها اعتمدت عدداً من التسهيلات لهم، المتمثلة في توفير خدمة المسار السريع لخدمتهم في سياراتهم، وتوفير رقم اتصال لمساعدة طالبي الخدمة، إضافة إلى إلزام المنشآت بتأمين ممرات خاصة ومواقف بشعار خاص للأشخاص ذوي الإعاقة.

أمانة الشرقية اليوم العالمي للمعاقين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الشرقية تُطلق مبادرة لخدمة ذوي الإعاقة
سبق

أطلقت أمانة الشرقية خدمة جديدة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين، خلال تخصيص وتدريب عدد من الموظفين لتعلم لغة الإشارة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وممّن يعانون مشكلات في النطق.

وأوضحت الأمانة أنها تسعى لتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الاعاقة بهدف توفير الوقت والجهد عليهم، وإيصال الخدمات لهم بشكل سهل ومرن.

ولفتت إلى أنها اعتمدت عدداً من التسهيلات لهم، المتمثلة في توفير خدمة المسار السريع لخدمتهم في سياراتهم، وتوفير رقم اتصال لمساعدة طالبي الخدمة، إضافة إلى إلزام المنشآت بتأمين ممرات خاصة ومواقف بشعار خاص للأشخاص ذوي الإعاقة.

04 ديسمبر 2020 - 19 ربيع الآخر 1442
02:08 PM

أمانة الشرقية تُطلق مبادرة لخدمة ذوي الإعاقة

بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين.. هنا التفاصيل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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أطلقت أمانة الشرقية خدمة جديدة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين، خلال تخصيص وتدريب عدد من الموظفين لتعلم لغة الإشارة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وممّن يعانون مشكلات في النطق.

وأوضحت الأمانة أنها تسعى لتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الاعاقة بهدف توفير الوقت والجهد عليهم، وإيصال الخدمات لهم بشكل سهل ومرن.

ولفتت إلى أنها اعتمدت عدداً من التسهيلات لهم، المتمثلة في توفير خدمة المسار السريع لخدمتهم في سياراتهم، وتوفير رقم اتصال لمساعدة طالبي الخدمة، إضافة إلى إلزام المنشآت بتأمين ممرات خاصة ومواقف بشعار خاص للأشخاص ذوي الإعاقة.

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