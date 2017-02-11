النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

النصر والسد يقتسمان النقاط ويتعادلان إيجابيًّا

في أولى مبارياتهما ضمن دوري أبطال آسيا

تعادل النصر والسد القطري بنتيجة 2-2 في افتتاح مبارياتهما ضمن المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وضمن المجموعة ذاتها فاز سابهات الإيراني على العين القطري 4-0.

بدأت المباراة سريعًا بهدف للنصر في الدقيقة السابعة عن طريق عبد الرزاق حمد الله الذي تلقى كرة لعبها على يمين سعد الشيب.

عادل السد سريعًا في الدقيقة التاسعة عن طريق كرة عرضية، ضربها بغداد بونجاح في الشباك.

وفي الدقيقة الرابعة عشرة خطأ للنصر حوَّله سعد الشيب إلى ركلة ركنية.

وتحصَّل أكرم عفيف على هجمتين انفراديتين في الدقيقتين الـ16 والـ33، أبعد الأولى عبدالإله العمري، وتصدى جونز للثانية.

ومع مطلع الشوط الثاني، وعند الدقيقة السابعة والأربعين، سجّل السد هدفه الثاني عن طريق حسن الهيدوس بعد تمريرة من بيدرو للهيدوس الذي توغل وراوغ نايف الماس، وسددها على يمين جونز.

خمس دقائق كانت كفيلة بعودة النصر من تسديدة عبدالرحمن العبيد الذي استغل كرة أبعدها بيدرو، وسددها على يسار سعد الشيب.

وفي الدقيقة الثانية والستين أهدر بغداد بونجاح انفرادًا بمرمى النصر.

وعند الدقيقة الثمانين كرة رأسية من حمدالله، ارتطمت في العارضة.

النصر السد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
النصر والسد يقتسمان النقاط ويتعادلان إيجابيًّا
سبق

تعادل النصر والسد القطري بنتيجة 2-2 في افتتاح مبارياتهما ضمن المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وضمن المجموعة ذاتها فاز سابهات الإيراني على العين القطري 4-0.

بدأت المباراة سريعًا بهدف للنصر في الدقيقة السابعة عن طريق عبد الرزاق حمد الله الذي تلقى كرة لعبها على يمين سعد الشيب.

عادل السد سريعًا في الدقيقة التاسعة عن طريق كرة عرضية، ضربها بغداد بونجاح في الشباك.

وفي الدقيقة الرابعة عشرة خطأ للنصر حوَّله سعد الشيب إلى ركلة ركنية.

وتحصَّل أكرم عفيف على هجمتين انفراديتين في الدقيقتين الـ16 والـ33، أبعد الأولى عبدالإله العمري، وتصدى جونز للثانية.

ومع مطلع الشوط الثاني، وعند الدقيقة السابعة والأربعين، سجّل السد هدفه الثاني عن طريق حسن الهيدوس بعد تمريرة من بيدرو للهيدوس الذي توغل وراوغ نايف الماس، وسددها على يمين جونز.

خمس دقائق كانت كفيلة بعودة النصر من تسديدة عبدالرحمن العبيد الذي استغل كرة أبعدها بيدرو، وسددها على يسار سعد الشيب.

وفي الدقيقة الثانية والستين أهدر بغداد بونجاح انفرادًا بمرمى النصر.

وعند الدقيقة الثمانين كرة رأسية من حمدالله، ارتطمت في العارضة.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
08:33 PM

النصر والسد يقتسمان النقاط ويتعادلان إيجابيًّا

في أولى مبارياتهما ضمن دوري أبطال آسيا

A A A
عبدالعزيز الشريف - الرياض
17
3,933

تعادل النصر والسد القطري بنتيجة 2-2 في افتتاح مبارياتهما ضمن المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وضمن المجموعة ذاتها فاز سابهات الإيراني على العين القطري 4-0.

بدأت المباراة سريعًا بهدف للنصر في الدقيقة السابعة عن طريق عبد الرزاق حمد الله الذي تلقى كرة لعبها على يمين سعد الشيب.

عادل السد سريعًا في الدقيقة التاسعة عن طريق كرة عرضية، ضربها بغداد بونجاح في الشباك.

وفي الدقيقة الرابعة عشرة خطأ للنصر حوَّله سعد الشيب إلى ركلة ركنية.

وتحصَّل أكرم عفيف على هجمتين انفراديتين في الدقيقتين الـ16 والـ33، أبعد الأولى عبدالإله العمري، وتصدى جونز للثانية.

ومع مطلع الشوط الثاني، وعند الدقيقة السابعة والأربعين، سجّل السد هدفه الثاني عن طريق حسن الهيدوس بعد تمريرة من بيدرو للهيدوس الذي توغل وراوغ نايف الماس، وسددها على يمين جونز.

خمس دقائق كانت كفيلة بعودة النصر من تسديدة عبدالرحمن العبيد الذي استغل كرة أبعدها بيدرو، وسددها على يسار سعد الشيب.

وفي الدقيقة الثانية والستين أهدر بغداد بونجاح انفرادًا بمرمى النصر.

وعند الدقيقة الثمانين كرة رأسية من حمدالله، ارتطمت في العارضة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,518
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,326
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,159
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,632

كاريكاتير

ألوان غادة عويس.. مذيعة الجزيرة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة