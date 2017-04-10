المغرب: 57 إصابة جديدة بـ"كورونا"

سجلت المغرب 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1431، فيما وصل عدد الوفيات إلى 105 بعد تسجيل ثماني وفيات أخرى.
وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم إن الحالات التي تماثلت للشفاء وصلت إلى 114 شخصًا.
سجلت المغرب 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1431، فيما وصل عدد الوفيات إلى 105 بعد تسجيل ثماني وفيات أخرى.
وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم إن الحالات التي تماثلت للشفاء وصلت إلى 114 شخصًا.المغرب فيروس كورونا الجديد
سجلت المغرب 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1431، فيما وصل عدد الوفيات إلى 105 بعد تسجيل ثماني وفيات أخرى.
وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم إن الحالات التي تماثلت للشفاء وصلت إلى 114 شخصًا.
سجلت المغرب 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1431، فيما وصل عدد الوفيات إلى 105 بعد تسجيل ثماني وفيات أخرى.
وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم إن الحالات التي تماثلت للشفاء وصلت إلى 114 شخصًا.