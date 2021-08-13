نفذها "متون".. اختتام الدورة العلمية الـ25 بجامع خادم الحرمين بشرورة

فقرات منوعة بدأت بالقرآن في حضور المحافظ وقيـادات "الشؤون الإسلامية"

اختتم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدورة العلمية الخامسة والعشرين بمحافظة شرورة، بحضور المحافظ موفق بن عبدالهادي العنزي، ومدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بنجران الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي، والتي نفذها البرنامج العلمي لتحفيظ المتون "متون" بإشراف إدارة الدعوة بالفرع، وذلك بجامع خادم الحرمين الشريفين بالمحافظة للفترة ١ - ٤ / ١ / ١٤٤٣هـ، وذلك بعد صلاة المغرب يوم أمس الخميس.

وقد بدأت فقرات الحفل بآيات من القرآن الكريم. بعد ذلك تفضل مدير عام الفرع والمشرف العام على البرنامج بكلمة حول الحديث عن هذه الدورات وما تضمنته من شروحات لمتون العلم الشرعي بمشاركة نخبة من كبار أهل العلم، وشكر ولاة الأمر وأمير المنطقة على هذا الخير العظيم، ومحافظ شرورة على حضوره الحفل ومتابعته أنشطة الفرع بالمحافظة.

ثم ألقى الطالب حسن الصيعري كلمة نيابة عن زملائه الطلاب المستفيدين في هذه الدورة، وبيّن النقلة النوعية العلمية التي استفادها مع زملائه، وشكرهم للمشرف العام والقائمين على البرنامج، ثم تولى مدير البرنامج بشير درموح شرحًا عن البرنامج لإنجازات العام الماضي عن البرنامج العلمي "متون" منذ انطلاقة البرنامج برعاية كريمة من أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود ؛ حيث يهدف إلى ربط الطلاب بالعلماء الكبار وزيارة المفتي وأعضاء كبار هيئة العلماء، كما أنه يحتوي على أربعة مسارات: الأول تحفيظ المتون، والمسار الثاني الدورات العلمية، والمسار الثالث مسابقة في الأمن الفكري، والمسار الرابع الزيارات العلمية. وفي محافظة شرورة تمت إقامة دورتين علميتين، وانطلق بعدها تحفيظ المتون، وفي الدورة الأخيرة تجاوز عدد الطلاب 120 طالبًا و70 طالبة.



وفي الختام شارك الشيخ سعيد بن هليّل الشمري بكلمة أثنى فيها على الدورة وما تضمنته من برامج وموضوعات قيمة، وأيضًا حمد الله تعالى على ما تعيشه وتشهده المملكة العربية السعودية من نعمة الأمن والاستقرار بفضل الله تعالى ثم بتحقيق التوحيد على يد ولاة الأمر -حفظهم الله- منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله تعالى- حتى هذا العهد الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- ثم دعا الله تعالى أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا مِن كل سوء ومكروه.

وقد أوضح الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي المدير العام لفرع الوزارة بنجران والمشرف العام على برنامج "متون" أن هذه الدورة امتداد لبرنامج لحمة وطن٢ بمحافظة شرورة الذي يهدف إلى ترسيخ اللحمة الوطنية بين أبناء المملكة في ظل القيادة الرشيدة وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وتأتي ضمن البرامج والأنشطة الدعوية والعلمية التي ينفذها الفرع لحث الناس على طلب العلم، وتوعيتهم بأمور دينهم ودنياهم.

كما أوضح أنه شارك في هذه الدورة الدكتور هيثم بن محمد آل سرحان الذي يتولى شرح "كتاب تعليم المتعلم طريقة التعلم للإمام الزرنوجي"، وكذلك شرح كتاب "منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين لابن سعدي"، ويشارك الشيخ سعيد بن هليل العمر الشمري في شرح "كتاب حلية طالب العلم للعلامة الشيخ بكر أبو زيد"، وأيضاً شرح كتاب الشريعة للآجري من الباب الأول إلى الباب الثاني عشر، وشكر "العصيمي" الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على دعمه وتوجيهه للفرع حتى يؤدي دوره على الوجه المطلوب.