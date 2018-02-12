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" بانقيب" رئيسًا لتحرير مجلة "جامعة أم القرى"

صدر قرار مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل بتعيين الأستاذ الدكتور عبدالله بانقيب رئيسًا لتحرير مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها.

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" بانقيب" رئيسًا لتحرير مجلة "جامعة أم القرى"
سبق

صدر قرار مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل بتعيين الأستاذ الدكتور عبدالله بانقيب رئيسًا لتحرير مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
11:25 PM

" بانقيب" رئيسًا لتحرير مجلة "جامعة أم القرى"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صدر قرار مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل بتعيين الأستاذ الدكتور عبدالله بانقيب رئيسًا لتحرير مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها.

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