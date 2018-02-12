صدر قرار مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل بتعيين الأستاذ الدكتور عبدالله بانقيب رئيسًا لتحرير مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها.
" بانقيب" رئيسًا لتحرير مجلة "جامعة أم القرى"
صدر قرار مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل بتعيين الأستاذ الدكتور عبدالله بانقيب رئيسًا لتحرير مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها.
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" بانقيب" رئيسًا لتحرير مجلة "جامعة أم القرى"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-02-11
11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
11:25 PM
" بانقيب" رئيسًا لتحرير مجلة "جامعة أم القرى"
صدر قرار مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل بتعيين الأستاذ الدكتور عبدالله بانقيب رئيسًا لتحرير مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها.
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