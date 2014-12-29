حفر الباطن: 24 ألف مستفيد من مبادرة خدمة إيصال الأدوية إلى المنازل
منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد "19-COVID".. ضمن الاحترازات
فعّلت المستشفيات والمراكز الصحية بحفر الباطن مبادرة خدمة إيصال الأدوية إلى المنازل، استفاد منها 24,000 مستفيد ومستفيدة، وذلك منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد "19-COVID".
تأتي هذه المبادرة ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي قامت بها "صحة حفر الباطن" لتوفير وتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى والمراجعين حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.
حفر الباطن: 24 ألف مستفيد من مبادرة خدمة إيصال الأدوية إلى المنازل
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-12-29
فعّلت المستشفيات والمراكز الصحية بحفر الباطن مبادرة خدمة إيصال الأدوية إلى المنازل، استفاد منها 24,000 مستفيد ومستفيدة، وذلك منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد "19-COVID".
تأتي هذه المبادرة ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي قامت بها "صحة حفر الباطن" لتوفير وتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى والمراجعين حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.
29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
11:59 AM
حفر الباطن: 24 ألف مستفيد من مبادرة خدمة إيصال الأدوية إلى المنازل
منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد "19-COVID".. ضمن الاحترازات
فعّلت المستشفيات والمراكز الصحية بحفر الباطن مبادرة خدمة إيصال الأدوية إلى المنازل، استفاد منها 24,000 مستفيد ومستفيدة، وذلك منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد "19-COVID".
تأتي هذه المبادرة ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي قامت بها "صحة حفر الباطن" لتوفير وتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى والمراجعين حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.