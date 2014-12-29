تأتي هذه المبادرة ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي قامت بها "صحة حفر الباطن" لتوفير وتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى والمراجعين حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

فعّلت المستشفيات والمراكز الصحية بحفر الباطن مبادرة خدمة إيصال الأدوية إلى المنازل، استفاد منها 24,000 مستفيد ومستفيدة، وذلك منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد "19-COVID".

حفر الباطن: 24 ألف مستفيد من مبادرة خدمة إيصال الأدوية إلى المنازل وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-12-29 فعّلت المستشفيات والمراكز الصحية بحفر الباطن مبادرة خدمة إيصال الأدوية إلى المنازل، استفاد منها 24,000 مستفيد ومستفيدة، وذلك منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد "19-COVID". تأتي هذه المبادرة ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي قامت بها "صحة حفر الباطن" لتوفير وتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى والمراجعين حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442 11:59 AM

حفر الباطن: 24 ألف مستفيد من مبادرة خدمة إيصال الأدوية إلى المنازل منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد "19-COVID".. ضمن الاحترازات





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فعّلت المستشفيات والمراكز الصحية بحفر الباطن مبادرة خدمة إيصال الأدوية إلى المنازل، استفاد منها 24,000 مستفيد ومستفيدة، وذلك منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد "19-COVID".

تأتي هذه المبادرة ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي قامت بها "صحة حفر الباطن" لتوفير وتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى والمراجعين حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.