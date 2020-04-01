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"في قبضة رجال الأمن".. فيديو جديد يوثق القبض على متورطين في مخالفات أمنية

نشروا الشائعات وحاولوا إثارة الرأي العام وبثّ الهلع

يواصل الحساب الرسمي للأمن العام، بثّ مقاطع فيديو تحت اسم "في قبضة رجال الأمن" بعد أن تم القبض على المتورطين فيها في عدد من مناطق المملكة، لتورطهم بمخالفتهم الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، والسخرية والتهكم على الإجراءات المتخذة في تطبيق الأمر لمنع التجول، ونشر الشائعات في محاولة لإثارة الرأي العام وبث الهلع بين الناس؛ حيث جرى تداول مقاطعهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبث "الأمن العام"، اليوم، مقطع فيديو تحت اسم "في قبضة رجال الأمن" تضمن مقطعاً لمواطن تم القبض عليه في منطقة القصيم، يقوم بمخالفة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، بإحضار حلاق لمحل إقامته، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم القبض على شخص في محافظة عنيزة يتحدّث مع طفل في مكالمة مرئية على أحد التطبيقات ويتحرّش به لفظيًّا بألفاظ ذات مدلولات وإيحاءات جنسية.

فيما ألقي القبض على مجموعة أشخاص بمنطقة الحدود الشمالية وهم يقومون بتصوير مخالفتهم لأمر منع التجول، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما تم القبض على شاب في منطقة مكة المكرمة كان يسخر ويتهكم على الإجراءات المتخذة في تطبيق الأمر لمنع التجول للوقاية من انتشار فيروس كورونا وتأثيرها على المجتمع.

وفي وادي الداوسر تم القبض على شاب يخالف قرار منع التجول ويوثق تجاوزه لنقطة تفتيش أمنية بسرعة وتهور، ويستعرض بحيازته سلاحًا ناريًّا، وإطلاق النار في عدة مواقع، ونشره للمقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تم القبض على مواطن من منطقة تبوك يسجل وينشر شائعة حول انتشار فيروس كورونا المستجد بين عدد من الأهالي؛ في محاولة لإثارة الرأي العام وبث الهلع بين الناس.

فيروس كورونا الجديد في قبضة رجال الأمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"في قبضة رجال الأمن".. فيديو جديد يوثق القبض على متورطين في مخالفات أمنية
سبق

يواصل الحساب الرسمي للأمن العام، بثّ مقاطع فيديو تحت اسم "في قبضة رجال الأمن" بعد أن تم القبض على المتورطين فيها في عدد من مناطق المملكة، لتورطهم بمخالفتهم الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، والسخرية والتهكم على الإجراءات المتخذة في تطبيق الأمر لمنع التجول، ونشر الشائعات في محاولة لإثارة الرأي العام وبث الهلع بين الناس؛ حيث جرى تداول مقاطعهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبث "الأمن العام"، اليوم، مقطع فيديو تحت اسم "في قبضة رجال الأمن" تضمن مقطعاً لمواطن تم القبض عليه في منطقة القصيم، يقوم بمخالفة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، بإحضار حلاق لمحل إقامته، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم القبض على شخص في محافظة عنيزة يتحدّث مع طفل في مكالمة مرئية على أحد التطبيقات ويتحرّش به لفظيًّا بألفاظ ذات مدلولات وإيحاءات جنسية.

فيما ألقي القبض على مجموعة أشخاص بمنطقة الحدود الشمالية وهم يقومون بتصوير مخالفتهم لأمر منع التجول، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما تم القبض على شاب في منطقة مكة المكرمة كان يسخر ويتهكم على الإجراءات المتخذة في تطبيق الأمر لمنع التجول للوقاية من انتشار فيروس كورونا وتأثيرها على المجتمع.

وفي وادي الداوسر تم القبض على شاب يخالف قرار منع التجول ويوثق تجاوزه لنقطة تفتيش أمنية بسرعة وتهور، ويستعرض بحيازته سلاحًا ناريًّا، وإطلاق النار في عدة مواقع، ونشره للمقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تم القبض على مواطن من منطقة تبوك يسجل وينشر شائعة حول انتشار فيروس كورونا المستجد بين عدد من الأهالي؛ في محاولة لإثارة الرأي العام وبث الهلع بين الناس.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
08:01 PM
اخر تعديل
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
08:23 PM

"في قبضة رجال الأمن".. فيديو جديد يوثق القبض على متورطين في مخالفات أمنية

نشروا الشائعات وحاولوا إثارة الرأي العام وبثّ الهلع

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ماجد الرفاعي - ينبع
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يواصل الحساب الرسمي للأمن العام، بثّ مقاطع فيديو تحت اسم "في قبضة رجال الأمن" بعد أن تم القبض على المتورطين فيها في عدد من مناطق المملكة، لتورطهم بمخالفتهم الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، والسخرية والتهكم على الإجراءات المتخذة في تطبيق الأمر لمنع التجول، ونشر الشائعات في محاولة لإثارة الرأي العام وبث الهلع بين الناس؛ حيث جرى تداول مقاطعهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبث "الأمن العام"، اليوم، مقطع فيديو تحت اسم "في قبضة رجال الأمن" تضمن مقطعاً لمواطن تم القبض عليه في منطقة القصيم، يقوم بمخالفة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، بإحضار حلاق لمحل إقامته، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم القبض على شخص في محافظة عنيزة يتحدّث مع طفل في مكالمة مرئية على أحد التطبيقات ويتحرّش به لفظيًّا بألفاظ ذات مدلولات وإيحاءات جنسية.

فيما ألقي القبض على مجموعة أشخاص بمنطقة الحدود الشمالية وهم يقومون بتصوير مخالفتهم لأمر منع التجول، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما تم القبض على شاب في منطقة مكة المكرمة كان يسخر ويتهكم على الإجراءات المتخذة في تطبيق الأمر لمنع التجول للوقاية من انتشار فيروس كورونا وتأثيرها على المجتمع.

وفي وادي الداوسر تم القبض على شاب يخالف قرار منع التجول ويوثق تجاوزه لنقطة تفتيش أمنية بسرعة وتهور، ويستعرض بحيازته سلاحًا ناريًّا، وإطلاق النار في عدة مواقع، ونشره للمقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تم القبض على مواطن من منطقة تبوك يسجل وينشر شائعة حول انتشار فيروس كورونا المستجد بين عدد من الأهالي؛ في محاولة لإثارة الرأي العام وبث الهلع بين الناس.

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