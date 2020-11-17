"رويترز": "أرامكو" لا تنوي تسويق طرحها الأولي المحلي في أمريكا

نقلت عن مصدرَيْن لها أن الشركة لن تستند إلى نشرة الطرح في البيع

قال مصدران مطلعان لوكالة "رويترز"، إن "أرامكو السعودية" لا تنوي تسويق طرحها العام الأولي المحلي في الولايات المتحدة.

وكانت "أرامكو" قد أفادت في نشرة الطرح الصادرة، في وقت سابق من الشهر الجاري، بأنها ستبيع الأسهم وفقاً لقاعدة تسمح لجهة طرح غير أمريكية بطرق سوق الولايات المتحدة؛ لكن المصدرَيْن قالا: إن "أرامكو" لن تستند إلى تلك القاعدة؛ ما يعني أنها لن تسوّق الأسهم في الولايات المتحدة.

يُذكر أن "أرامكو السعودية" أعلنت اليوم الأحد، تحديد النطاق السعري للطرح الأولي، وبداية فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة وشريحة المكتتبين الأفراد.