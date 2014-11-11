"الطاقة الذرية": إيران تنتهك "النووي" ومخزونها من اليورانيوم يزداد

أكدت أن طهران ركبت أجهزة طرد مركزي متطورة

كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم (الاثنين)، أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في موقع فوردو تحت الأرض، في أحدث انتهاك لاتفاقها مع القوى الكبرى.

وبحسب "رويترز"، أكدت الوكالة في تقريرها الفصلي أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب مستمر في الزيادة.

وأوضحت الوكالة التي تراقب الاتفاق أن مستوى تخصيب إيران لليورانيوم لا يزال فوق الحد الذي يسمح به الاتفاق.

وأضافت أن إيران تخصب اليورانيوم في مزيد من أجهزة الطرد المركزي المتطورة، وهو ما يمنعه الاتفاق.