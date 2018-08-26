أتربة مثارة وأمطار رعدية على جازان.. حالة تستمر حتى 9 مساء

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

نبّه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة وهطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، على محافظات: (الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وضمد، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وبيش، وصامطة).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ9 مساءً.