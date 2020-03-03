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محافظ جدة يرعى حفل خريجي ومتدربي المؤسسة العامة للتدريب

رعى محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، اليوم، حفل الخريجين الموحد لمتدربي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والبالغ عددهم ٥٦٧٢ خريجًا وخريجة بحضور نائب محافظ المؤسسة، د. راشد الزهراني، وجمع من أعضاء هيئة التدريس والمدربين بمنطقة مكة المكرمة، وذلك بمقر المعهد الصناعي الثانوي للبنين بجدة.

واطّلع محافظ جدة فور وصوله على المشاريع الإنشائية لمنشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة وإحصائيات بالمتدربين والمتدربات، كما دشّن إلكترونيًا مبادرة "التقنية بلغة القرآن" ضمن مشاركة التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة بملتقى مكة الثقافي.

وفي ختام الحفل كرّم محافظ جدة عمداء الكليات كما قدّمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة هدية تذكارية لمحافظ جدة بهذه المناسبة.

محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز متدربي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

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محافظ جدة يرعى حفل خريجي ومتدربي المؤسسة العامة للتدريب
سبق

رعى محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، اليوم، حفل الخريجين الموحد لمتدربي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والبالغ عددهم ٥٦٧٢ خريجًا وخريجة بحضور نائب محافظ المؤسسة، د. راشد الزهراني، وجمع من أعضاء هيئة التدريس والمدربين بمنطقة مكة المكرمة، وذلك بمقر المعهد الصناعي الثانوي للبنين بجدة.

واطّلع محافظ جدة فور وصوله على المشاريع الإنشائية لمنشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة وإحصائيات بالمتدربين والمتدربات، كما دشّن إلكترونيًا مبادرة "التقنية بلغة القرآن" ضمن مشاركة التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة بملتقى مكة الثقافي.

وفي ختام الحفل كرّم محافظ جدة عمداء الكليات كما قدّمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة هدية تذكارية لمحافظ جدة بهذه المناسبة.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
03:35 PM

محافظ جدة يرعى حفل خريجي ومتدربي المؤسسة العامة للتدريب

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عبدالله الراجحي - جدة
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رعى محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، اليوم، حفل الخريجين الموحد لمتدربي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والبالغ عددهم ٥٦٧٢ خريجًا وخريجة بحضور نائب محافظ المؤسسة، د. راشد الزهراني، وجمع من أعضاء هيئة التدريس والمدربين بمنطقة مكة المكرمة، وذلك بمقر المعهد الصناعي الثانوي للبنين بجدة.

واطّلع محافظ جدة فور وصوله على المشاريع الإنشائية لمنشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة وإحصائيات بالمتدربين والمتدربات، كما دشّن إلكترونيًا مبادرة "التقنية بلغة القرآن" ضمن مشاركة التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة بملتقى مكة الثقافي.

وفي ختام الحفل كرّم محافظ جدة عمداء الكليات كما قدّمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة هدية تذكارية لمحافظ جدة بهذه المناسبة.

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