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"سكني" يوقع 7 اتفاقيات مع شركات تطوير عقاري لبناء أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية

تستهدف إنشاء مشاريع متكاملة وتتنوع ما بين الشقق والفلل والتاون هاوس

وقعّ برنامج "سكني" عدداً من الاتفاقيات مع شركات التطوير العقاري؛ لتنفيذ وبناء نحو ثلاثة آلاف وحدة سكنية متنوعة ما بين فيلا وتاون هاوس وشقة في سبع مدن، وذلك بحضور المشرف العام على وكالة التطوير العقاري المهندس مازن بن محمد الداوود، ضمن جهود البرنامج في ضخ المزيد من المشاريع السكنية التي تلبّي رغبات الأسر السعودية وإتاحتها للحجز ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة عبر تطبيق وموقع سكني.

وتستهدف الاتفاقيات إنشاء مشاريع سكنية متكاملة من حيث البنية التحتية والمرافق الخدمية، وشملت: التوقيع مع شركة "سماسمة" لتنفيذ 1725 وحدة سكنية من نوع "شقة" في مشروع "تلال" بحي الجصة جنوب المدينة المنورة، وشركة "الكبريش للاستثمار والمقاولات" لبناء 170 وحدة سكنية من نوع فيلا وتاون هاوس في مشروع "الممشى السكني" في محافظة أبو عريش، وشركة "المنجوف" لتنفيذ مشروع "النخبة" في جيزان الذي يضم 280 وحدة سكنية من نوع شقة.

كما شملت الاتفاقيات: التوقيع مع شركة "أندلسية الجنوب" لبناء 436 فيلا بحي الضيافة في خميس مشيط، وشركة "شار العقارية" لبناء مشروع "إسكان تبوك" الواقع شرق وادي دمج الذي يوفر 154 فيلا، وشركة "فضاء الاستثمار" لبناء 141 فيلا في مدينة بريدة، وشركة "عنان العقار" لبناء 138 فيلا بعنيزة.

وأوضح برنامج "سكني" أن تلك المشاريع تمتاز بتكامل البنية التحتية والخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي وسفلته وأرصفة وإنارة، إضافة إلى نظام تصريف السيول، وتوفر الخدمات والمرافق العامة، مبيّنةً أنها تأتي امتداداً لنحو 74 مشروعاً تحت الإنشاء أعلن عنها البرنامج خلال الفترة الماضية، توفر أكثر من 133 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق ومدن المملكة، إضافة إلى 42 مشروعاً للوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

وكان برنامج "سكني" أعلن مطلع العام الحالي عن استهدافه خدمة 300 ألف أسرة خلال 2020 من مختلف الحلول السكنية والتمويلية التي تلبّي تطلّعات الأسر السعودية وتتناسب مع قدراتهم منها 130 ألف أسرة تسكن منازلها، وضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين، وتوفير 90 ألف أرض سكنية جديدة، بعد أن حقّق أرقامًا قياسية بخدمة أكثر من 300 ألف أسرة خلال العام الماضي 2019، منها أكثر من 109 أسرة سكنت منازلها.

وزارة الإسكان برنامج سكني التطوير العقاري سكني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سكني" يوقع 7 اتفاقيات مع شركات تطوير عقاري لبناء أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية
سبق

وقعّ برنامج "سكني" عدداً من الاتفاقيات مع شركات التطوير العقاري؛ لتنفيذ وبناء نحو ثلاثة آلاف وحدة سكنية متنوعة ما بين فيلا وتاون هاوس وشقة في سبع مدن، وذلك بحضور المشرف العام على وكالة التطوير العقاري المهندس مازن بن محمد الداوود، ضمن جهود البرنامج في ضخ المزيد من المشاريع السكنية التي تلبّي رغبات الأسر السعودية وإتاحتها للحجز ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة عبر تطبيق وموقع سكني.

وتستهدف الاتفاقيات إنشاء مشاريع سكنية متكاملة من حيث البنية التحتية والمرافق الخدمية، وشملت: التوقيع مع شركة "سماسمة" لتنفيذ 1725 وحدة سكنية من نوع "شقة" في مشروع "تلال" بحي الجصة جنوب المدينة المنورة، وشركة "الكبريش للاستثمار والمقاولات" لبناء 170 وحدة سكنية من نوع فيلا وتاون هاوس في مشروع "الممشى السكني" في محافظة أبو عريش، وشركة "المنجوف" لتنفيذ مشروع "النخبة" في جيزان الذي يضم 280 وحدة سكنية من نوع شقة.

كما شملت الاتفاقيات: التوقيع مع شركة "أندلسية الجنوب" لبناء 436 فيلا بحي الضيافة في خميس مشيط، وشركة "شار العقارية" لبناء مشروع "إسكان تبوك" الواقع شرق وادي دمج الذي يوفر 154 فيلا، وشركة "فضاء الاستثمار" لبناء 141 فيلا في مدينة بريدة، وشركة "عنان العقار" لبناء 138 فيلا بعنيزة.

وأوضح برنامج "سكني" أن تلك المشاريع تمتاز بتكامل البنية التحتية والخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي وسفلته وأرصفة وإنارة، إضافة إلى نظام تصريف السيول، وتوفر الخدمات والمرافق العامة، مبيّنةً أنها تأتي امتداداً لنحو 74 مشروعاً تحت الإنشاء أعلن عنها البرنامج خلال الفترة الماضية، توفر أكثر من 133 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق ومدن المملكة، إضافة إلى 42 مشروعاً للوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

وكان برنامج "سكني" أعلن مطلع العام الحالي عن استهدافه خدمة 300 ألف أسرة خلال 2020 من مختلف الحلول السكنية والتمويلية التي تلبّي تطلّعات الأسر السعودية وتتناسب مع قدراتهم منها 130 ألف أسرة تسكن منازلها، وضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين، وتوفير 90 ألف أرض سكنية جديدة، بعد أن حقّق أرقامًا قياسية بخدمة أكثر من 300 ألف أسرة خلال العام الماضي 2019، منها أكثر من 109 أسرة سكنت منازلها.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
06:23 PM
اخر تعديل
19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
03:34 AM

"سكني" يوقع 7 اتفاقيات مع شركات تطوير عقاري لبناء أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية

تستهدف إنشاء مشاريع متكاملة وتتنوع ما بين الشقق والفلل والتاون هاوس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقعّ برنامج "سكني" عدداً من الاتفاقيات مع شركات التطوير العقاري؛ لتنفيذ وبناء نحو ثلاثة آلاف وحدة سكنية متنوعة ما بين فيلا وتاون هاوس وشقة في سبع مدن، وذلك بحضور المشرف العام على وكالة التطوير العقاري المهندس مازن بن محمد الداوود، ضمن جهود البرنامج في ضخ المزيد من المشاريع السكنية التي تلبّي رغبات الأسر السعودية وإتاحتها للحجز ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة عبر تطبيق وموقع سكني.

وتستهدف الاتفاقيات إنشاء مشاريع سكنية متكاملة من حيث البنية التحتية والمرافق الخدمية، وشملت: التوقيع مع شركة "سماسمة" لتنفيذ 1725 وحدة سكنية من نوع "شقة" في مشروع "تلال" بحي الجصة جنوب المدينة المنورة، وشركة "الكبريش للاستثمار والمقاولات" لبناء 170 وحدة سكنية من نوع فيلا وتاون هاوس في مشروع "الممشى السكني" في محافظة أبو عريش، وشركة "المنجوف" لتنفيذ مشروع "النخبة" في جيزان الذي يضم 280 وحدة سكنية من نوع شقة.

كما شملت الاتفاقيات: التوقيع مع شركة "أندلسية الجنوب" لبناء 436 فيلا بحي الضيافة في خميس مشيط، وشركة "شار العقارية" لبناء مشروع "إسكان تبوك" الواقع شرق وادي دمج الذي يوفر 154 فيلا، وشركة "فضاء الاستثمار" لبناء 141 فيلا في مدينة بريدة، وشركة "عنان العقار" لبناء 138 فيلا بعنيزة.

وأوضح برنامج "سكني" أن تلك المشاريع تمتاز بتكامل البنية التحتية والخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي وسفلته وأرصفة وإنارة، إضافة إلى نظام تصريف السيول، وتوفر الخدمات والمرافق العامة، مبيّنةً أنها تأتي امتداداً لنحو 74 مشروعاً تحت الإنشاء أعلن عنها البرنامج خلال الفترة الماضية، توفر أكثر من 133 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق ومدن المملكة، إضافة إلى 42 مشروعاً للوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

وكان برنامج "سكني" أعلن مطلع العام الحالي عن استهدافه خدمة 300 ألف أسرة خلال 2020 من مختلف الحلول السكنية والتمويلية التي تلبّي تطلّعات الأسر السعودية وتتناسب مع قدراتهم منها 130 ألف أسرة تسكن منازلها، وضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين، وتوفير 90 ألف أرض سكنية جديدة، بعد أن حقّق أرقامًا قياسية بخدمة أكثر من 300 ألف أسرة خلال العام الماضي 2019، منها أكثر من 109 أسرة سكنت منازلها.

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