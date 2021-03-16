مؤسسة النقد: تعليق جميع الجلسات القضائية أمام اللجان التأمينية حتى إشعار آخر

مانة اللجان: حرصاً على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، تعليق جميع الجلسات القضائية أمام اللجان التأمينية حتى إشعار آخر.

وقالت "الأمانة"، في بيان لها، اليوم، نشرته على موقع مؤسسة النقد: التزاماً بما صدر من الدولة بشأن تعليق الحضور إلى مقار العمل في الجهات الحكومية كافة لمدة (16) يوماً اعتباراً من اليوم الإثنين 21 / 07 / 1441هـ؛ الموافق 16 / 3 / 2020م، وحرصاً على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد تقرّر تعليق جميع الجلسات القضائية أمام اللجان التأمينية حتى إشعار آخر.