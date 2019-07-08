قدَّم سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، واجب العزاء للأميرَيْن سعود بن نايف ومحمد بن نايف في وفاة والدتهما الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد -رحمها الله-.

شاهد.. ولي العهد يعزي الأميرَيْن سعود ومحمد بن نايف في وفاة والدتهما عبدالحكيم شار سبق 2019-07-08

قدَّم سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، واجب العزاء للأميرَيْن سعود بن نايف ومحمد بن نايف في وفاة والدتهما الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد -رحمها الله-. وتم تداول مقطع الفيديو على قنوات ووسائل التواصل على نطاق كبير.

08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440 10:03 PM

اخر تعديل 08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440 11:32 PM

شاهد.. ولي العهد يعزي الأميرَيْن سعود ومحمد بن نايف في وفاة والدتهما تداوُل مقطع الفيديو على قنوات ووسائل التواصل على نطاق كبير





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قدَّم سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، واجب العزاء للأميرَيْن سعود بن نايف ومحمد بن نايف في وفاة والدتهما الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد -رحمها الله-.

وتم تداول مقطع الفيديو على قنوات ووسائل التواصل على نطاق كبير.