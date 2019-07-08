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شاهد.. ولي العهد يعزي الأميرَيْن سعود ومحمد بن نايف في وفاة والدتهما

تداوُل مقطع الفيديو على قنوات ووسائل التواصل على نطاق كبير


قدَّم سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، واجب العزاء للأميرَيْن سعود بن نايف ومحمد بن نايف في وفاة والدتهما الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد -رحمها الله-.

وتم تداول مقطع الفيديو على قنوات ووسائل التواصل على نطاق كبير.

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شاهد.. ولي العهد يعزي الأميرَيْن سعود ومحمد بن نايف في وفاة والدتهما
سبق


قدَّم سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، واجب العزاء للأميرَيْن سعود بن نايف ومحمد بن نايف في وفاة والدتهما الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد -رحمها الله-.

وتم تداول مقطع الفيديو على قنوات ووسائل التواصل على نطاق كبير.

08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
10:03 PM
اخر تعديل
08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
11:32 PM

شاهد.. ولي العهد يعزي الأميرَيْن سعود ومحمد بن نايف في وفاة والدتهما

تداوُل مقطع الفيديو على قنوات ووسائل التواصل على نطاق كبير

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
12
23,132


قدَّم سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، واجب العزاء للأميرَيْن سعود بن نايف ومحمد بن نايف في وفاة والدتهما الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد -رحمها الله-.

وتم تداول مقطع الفيديو على قنوات ووسائل التواصل على نطاق كبير.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,764
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,585
29 مليار ..

29 مليار ..

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31.1 مليار ..

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