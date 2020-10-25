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"صفحي" يدشِّن البوابة الإلكترونية الجديدة لجامعة بيشة

تتيح خدمات نوعية تفاعلية جديدة ومتطورة

دشَّن رئيس جامعة بيشة، الدكتور محمد بن محسن صفحي، البوابة الإلكترونية الجديدة للجامعة، بحضور بعض منسوبي الجامعة؛ وذلك في إطار مواكبة التطور التقني للارتقاء بالعمل الرقمي تحقيقًا لأهداف ورسالة الجامعة المتواكبة مع رؤية السعودية 2030.

وقال الدكتور صفحي إن الموقع الجديد يتيح خدمات نوعية تفاعلية جديدة ومتطورة لمنسوبي ومنسوبات الجامعة والمتعاملين، كما يتميَّز بالمرونة والسهولة وسرعة الوصول للمعلومات المطلوبة لمختلف قطاعات الجامعة، وشمول هذه المعلومات المجالات والأنشطة كافة.

وأضاف بأنه يعطي رؤية واضحة وشاملة عن إنجازات الجامعة، ورصد تطورها العلمي والأكاديمي.

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"صفحي" يدشِّن البوابة الإلكترونية الجديدة لجامعة بيشة
سبق

دشَّن رئيس جامعة بيشة، الدكتور محمد بن محسن صفحي، البوابة الإلكترونية الجديدة للجامعة، بحضور بعض منسوبي الجامعة؛ وذلك في إطار مواكبة التطور التقني للارتقاء بالعمل الرقمي تحقيقًا لأهداف ورسالة الجامعة المتواكبة مع رؤية السعودية 2030.

وقال الدكتور صفحي إن الموقع الجديد يتيح خدمات نوعية تفاعلية جديدة ومتطورة لمنسوبي ومنسوبات الجامعة والمتعاملين، كما يتميَّز بالمرونة والسهولة وسرعة الوصول للمعلومات المطلوبة لمختلف قطاعات الجامعة، وشمول هذه المعلومات المجالات والأنشطة كافة.

وأضاف بأنه يعطي رؤية واضحة وشاملة عن إنجازات الجامعة، ورصد تطورها العلمي والأكاديمي.

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
11:38 PM

"صفحي" يدشِّن البوابة الإلكترونية الجديدة لجامعة بيشة

تتيح خدمات نوعية تفاعلية جديدة ومتطورة

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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دشَّن رئيس جامعة بيشة، الدكتور محمد بن محسن صفحي، البوابة الإلكترونية الجديدة للجامعة، بحضور بعض منسوبي الجامعة؛ وذلك في إطار مواكبة التطور التقني للارتقاء بالعمل الرقمي تحقيقًا لأهداف ورسالة الجامعة المتواكبة مع رؤية السعودية 2030.

وقال الدكتور صفحي إن الموقع الجديد يتيح خدمات نوعية تفاعلية جديدة ومتطورة لمنسوبي ومنسوبات الجامعة والمتعاملين، كما يتميَّز بالمرونة والسهولة وسرعة الوصول للمعلومات المطلوبة لمختلف قطاعات الجامعة، وشمول هذه المعلومات المجالات والأنشطة كافة.

وأضاف بأنه يعطي رؤية واضحة وشاملة عن إنجازات الجامعة، ورصد تطورها العلمي والأكاديمي.

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