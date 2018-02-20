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جامعة بيشة تفتح باب القبول لعدة تخصصات في مرحلة الماجستير

في التربية بالمناهج وطرق التدريس العامة وتقنيات التعليم والعلوم والرياضيات

أعلنت جامعة بيشة عن فتح باب القبول لبرامج مرحلة الماجستير لعام للعام الجامعي 1439-1440هـ، موضحة في إعلانها أن برامج الماجستير ستكون في التربية بالمناهج وطرق التدريس العامة، وفي تقنيات التعليم، والعلوم والرياضيات, مبينة أنه يمكن الاطلاع على باقي الشروط على موقع الجامعة .

وبين عميد الدراسات العليا الدكتور مفلح الأكلبي أنه سوف تعلن أسماء المرشحين لدخول اختبار القبول وإجراء المقابلات الشخصية ومواعيدها وأماكنها على موقع الجامعة في حينه، وعلى الراغبين في الالتحاق بالبرنامجين التسجيل في البوابة الإلكترونية لجامعة بيشة على الرابط https://registration.ub.edu.sa/bisha/init خلال الفترة من 6 /6/ 1439هـ إلى 19/ 6/ 1439هـ.

وأضاف أنه في حال حدوث أي مشاكل في التقديم يرجى الاتصال على الرقم المباشر للدعم الفني لعمادة الدراسات العليا( 0176238282 ) .

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جامعة بيشة تفتح باب القبول لعدة تخصصات في مرحلة الماجستير
سبق

أعلنت جامعة بيشة عن فتح باب القبول لبرامج مرحلة الماجستير لعام للعام الجامعي 1439-1440هـ، موضحة في إعلانها أن برامج الماجستير ستكون في التربية بالمناهج وطرق التدريس العامة، وفي تقنيات التعليم، والعلوم والرياضيات, مبينة أنه يمكن الاطلاع على باقي الشروط على موقع الجامعة .

وبين عميد الدراسات العليا الدكتور مفلح الأكلبي أنه سوف تعلن أسماء المرشحين لدخول اختبار القبول وإجراء المقابلات الشخصية ومواعيدها وأماكنها على موقع الجامعة في حينه، وعلى الراغبين في الالتحاق بالبرنامجين التسجيل في البوابة الإلكترونية لجامعة بيشة على الرابط https://registration.ub.edu.sa/bisha/init خلال الفترة من 6 /6/ 1439هـ إلى 19/ 6/ 1439هـ.

وأضاف أنه في حال حدوث أي مشاكل في التقديم يرجى الاتصال على الرقم المباشر للدعم الفني لعمادة الدراسات العليا( 0176238282 ) .

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439
07:45 PM

جامعة بيشة تفتح باب القبول لعدة تخصصات في مرحلة الماجستير

في التربية بالمناهج وطرق التدريس العامة وتقنيات التعليم والعلوم والرياضيات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيشة
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أعلنت جامعة بيشة عن فتح باب القبول لبرامج مرحلة الماجستير لعام للعام الجامعي 1439-1440هـ، موضحة في إعلانها أن برامج الماجستير ستكون في التربية بالمناهج وطرق التدريس العامة، وفي تقنيات التعليم، والعلوم والرياضيات, مبينة أنه يمكن الاطلاع على باقي الشروط على موقع الجامعة .

وبين عميد الدراسات العليا الدكتور مفلح الأكلبي أنه سوف تعلن أسماء المرشحين لدخول اختبار القبول وإجراء المقابلات الشخصية ومواعيدها وأماكنها على موقع الجامعة في حينه، وعلى الراغبين في الالتحاق بالبرنامجين التسجيل في البوابة الإلكترونية لجامعة بيشة على الرابط https://registration.ub.edu.sa/bisha/init خلال الفترة من 6 /6/ 1439هـ إلى 19/ 6/ 1439هـ.

وأضاف أنه في حال حدوث أي مشاكل في التقديم يرجى الاتصال على الرقم المباشر للدعم الفني لعمادة الدراسات العليا( 0176238282 ) .

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