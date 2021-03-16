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خلال 24 ساعة.. "كورونا" يضرب ألف شخص في إسبانيا

ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 297 ضحية

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، الاثنين، عن تسجيل ألف إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفق "روسيا اليوم"، قال فرناندو سيمون رئيس مركز الطوارئ الصحية في البلاد، إن عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في إسبانيا ارتفع إلى 8744، اليوم الاثنين، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 297.

وفرضت الحكومة الإسبانية حظر التجوال في البلاد لمدة 15 يوماً، ضمن إجراءات احتواء ومنع تفشي فيروس "كورونا".

ويستثني حظر التجول حالات شراء المواد الغذائیة والأساسية والدواء، ومساعدة المسنين وأصحاب الاحتياجات الخاصة، والتوجه إلى المراكز الصحية والمستشفيات، وأماكن العمل، ولن يسمح القانون، بسير السيارات والآليات الخاصة واستخدامها إلا في الأنشطة المذكورة أو للتزود بالوقود.

ومن المقرر خفض خدمات وسائل النقل العام برا وبحرا وجوا إلى 50% مع احتمال زيادة ذلك إلى 60% إذا تطلبت الظروف ذلك.

وتعد إسبانيا ثاني أكبر بؤرة لانتشار النوع الجديد لفيروس "كورونا" في أوروبا، بعد إيطاليا.

وزارة الصحة الإسبانية فيروس كورونا الجديد

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خلال 24 ساعة.. "كورونا" يضرب ألف شخص في إسبانيا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، الاثنين، عن تسجيل ألف إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفق "روسيا اليوم"، قال فرناندو سيمون رئيس مركز الطوارئ الصحية في البلاد، إن عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في إسبانيا ارتفع إلى 8744، اليوم الاثنين، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 297.

وفرضت الحكومة الإسبانية حظر التجوال في البلاد لمدة 15 يوماً، ضمن إجراءات احتواء ومنع تفشي فيروس "كورونا".

ويستثني حظر التجول حالات شراء المواد الغذائیة والأساسية والدواء، ومساعدة المسنين وأصحاب الاحتياجات الخاصة، والتوجه إلى المراكز الصحية والمستشفيات، وأماكن العمل، ولن يسمح القانون، بسير السيارات والآليات الخاصة واستخدامها إلا في الأنشطة المذكورة أو للتزود بالوقود.

ومن المقرر خفض خدمات وسائل النقل العام برا وبحرا وجوا إلى 50% مع احتمال زيادة ذلك إلى 60% إذا تطلبت الظروف ذلك.

وتعد إسبانيا ثاني أكبر بؤرة لانتشار النوع الجديد لفيروس "كورونا" في أوروبا، بعد إيطاليا.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
04:05 PM

خلال 24 ساعة.. "كورونا" يضرب ألف شخص في إسبانيا

ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 297 ضحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، الاثنين، عن تسجيل ألف إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفق "روسيا اليوم"، قال فرناندو سيمون رئيس مركز الطوارئ الصحية في البلاد، إن عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في إسبانيا ارتفع إلى 8744، اليوم الاثنين، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 297.

وفرضت الحكومة الإسبانية حظر التجوال في البلاد لمدة 15 يوماً، ضمن إجراءات احتواء ومنع تفشي فيروس "كورونا".

ويستثني حظر التجول حالات شراء المواد الغذائیة والأساسية والدواء، ومساعدة المسنين وأصحاب الاحتياجات الخاصة، والتوجه إلى المراكز الصحية والمستشفيات، وأماكن العمل، ولن يسمح القانون، بسير السيارات والآليات الخاصة واستخدامها إلا في الأنشطة المذكورة أو للتزود بالوقود.

ومن المقرر خفض خدمات وسائل النقل العام برا وبحرا وجوا إلى 50% مع احتمال زيادة ذلك إلى 60% إذا تطلبت الظروف ذلك.

وتعد إسبانيا ثاني أكبر بؤرة لانتشار النوع الجديد لفيروس "كورونا" في أوروبا، بعد إيطاليا.

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