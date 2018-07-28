وأوضح المركز أن التنبيه الذي يشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع، يبدأ الساعة الـ 11 صباحاً ويستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية؛ تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

الطقس في المدينة المنوّرة اليوم.. رياح نشطة وسحب رعدية وتدنٍ في مدى الرؤية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-07-27 أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية؛ تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية. وأوضح المركز أن التنبيه الذي يشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع، يبدأ الساعة الـ 11 صباحاً ويستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442 08:16 AM

الطقس في المدينة المنوّرة اليوم.. رياح نشطة وسحب رعدية وتدنٍ في مدى الرؤية من الساعة الـ 11 صباحاً حتى الـ 8 مساءً





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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية؛ تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن التنبيه الذي يشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع، يبدأ الساعة الـ 11 صباحاً ويستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.