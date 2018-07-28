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الطقس في المدينة المنوّرة اليوم.. رياح نشطة وسحب رعدية وتدنٍ في مدى الرؤية

من الساعة الـ 11 صباحاً حتى الـ 8 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية؛ تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن التنبيه الذي يشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع، يبدأ الساعة الـ 11 صباحاً ويستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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الطقس في المدينة المنوّرة اليوم.. رياح نشطة وسحب رعدية وتدنٍ في مدى الرؤية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية؛ تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن التنبيه الذي يشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع، يبدأ الساعة الـ 11 صباحاً ويستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
08:16 AM

الطقس في المدينة المنوّرة اليوم.. رياح نشطة وسحب رعدية وتدنٍ في مدى الرؤية

من الساعة الـ 11 صباحاً حتى الـ 8 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية؛ تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن التنبيه الذي يشمل المدينة المنوّرة، ومحافظات: الحناكية والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع، يبدأ الساعة الـ 11 صباحاً ويستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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