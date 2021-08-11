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الحَكَم الدولي السابق معجب الدوسري في ذمة الله

نجله سلطان: توفي بعد صراع سنتين مع المرض

انتقل إلى رحمة الله الحكم الدولي السعودي السابق معجب الدوسري بعد معاناة مع المرض.

وقال ابنه "سلطان" الذي نعاه في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "‏بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله والدي معجب بن إبراهيم الدوسري، بعد صراع سنتين مع المرض".

وقال: "أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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الحَكَم الدولي السابق معجب الدوسري في ذمة الله
سبق

انتقل إلى رحمة الله الحكم الدولي السعودي السابق معجب الدوسري بعد معاناة مع المرض.

وقال ابنه "سلطان" الذي نعاه في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "‏بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله والدي معجب بن إبراهيم الدوسري، بعد صراع سنتين مع المرض".

وقال: "أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
12:51 PM

الحَكَم الدولي السابق معجب الدوسري في ذمة الله

نجله سلطان: توفي بعد صراع سنتين مع المرض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,439

انتقل إلى رحمة الله الحكم الدولي السعودي السابق معجب الدوسري بعد معاناة مع المرض.

وقال ابنه "سلطان" الذي نعاه في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "‏بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله والدي معجب بن إبراهيم الدوسري، بعد صراع سنتين مع المرض".

وقال: "أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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