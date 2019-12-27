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مصرع ما لا يقل عن 7 أشخاص إثر فيضانات وسط كولومبيا

ناجمة عن ارتفاع منسوب مياه أحد الأنهار

لقي ما لا يقل عن سبعة أشخاص مصرعهم أمس، وفُقد آخرون إثر فيضاناتٍ ناجمة عن ارتفاع منسوب مياه أحد الأنهار، اجتاحت قرية بمنطقة تشابرال القروية بجهة توليما الواقعة وسط كولومبيا، وفق ما أفادت به مصادر رسمية.

ووقعت الفيضانات على مستوى منطقة لاس إرموساس، واجتاحت على الخصوص قريتَي إسكوبال ولا فيرجينيا.

فيضانات مياه أحد الأنهار كولومبيا

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مصرع ما لا يقل عن 7 أشخاص إثر فيضانات وسط كولومبيا
سبق

لقي ما لا يقل عن سبعة أشخاص مصرعهم أمس، وفُقد آخرون إثر فيضاناتٍ ناجمة عن ارتفاع منسوب مياه أحد الأنهار، اجتاحت قرية بمنطقة تشابرال القروية بجهة توليما الواقعة وسط كولومبيا، وفق ما أفادت به مصادر رسمية.

ووقعت الفيضانات على مستوى منطقة لاس إرموساس، واجتاحت على الخصوص قريتَي إسكوبال ولا فيرجينيا.

27 ديسمبر 2019 - 1 جمادى الأول 1441
01:28 PM

مصرع ما لا يقل عن 7 أشخاص إثر فيضانات وسط كولومبيا

ناجمة عن ارتفاع منسوب مياه أحد الأنهار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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لقي ما لا يقل عن سبعة أشخاص مصرعهم أمس، وفُقد آخرون إثر فيضاناتٍ ناجمة عن ارتفاع منسوب مياه أحد الأنهار، اجتاحت قرية بمنطقة تشابرال القروية بجهة توليما الواقعة وسط كولومبيا، وفق ما أفادت به مصادر رسمية.

ووقعت الفيضانات على مستوى منطقة لاس إرموساس، واجتاحت على الخصوص قريتَي إسكوبال ولا فيرجينيا.

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