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فيديو .. استقبال كبير لـ "القرني" بطل الحد الجنوبي الذي عاد حياً بعد فقدانه بـ 4 أيام

وصل إلى مطار بيشة في واقعة جسّدت محبة المواطنين لمَن يضحون بحياتهم لحماية الوطن

عكس استقبال الملازم أول سعيد بن سعدي القرني؛ أحد مصابي الحد الجنوبي، الذي وصل إلى مطار بيشة، تقدير المواطنين ومحبتهم للأبطال الذين يضحون بحياتهم في سبيل حماية المملكة وترابها من إرهاب ميليشيات الغدر الحوثية.

ولقي "القرني"؛ الذي أُصيب عند أداء واجبه تجاه الوطن، عند وصوله إلى مطار بيشة، استقبالاً حافلاً من الأهالي بمشاركة من رجال أمن المطار.

وأظهر مقطع فيديو هذا الاستقبال للبطل "القرني"؛ الذي لم يبخل على المملكة بروحه، وأُهديت له باقات وأطواق من الورد.

وكان الملازم أول "سعيد القرني"؛ من أهالي مركز آل سلمة -جنوبي محافظة بلقرن، قد نجح في التغلب على إصابة تعرَّض لها في إحدى الجبهات القتالية في اليمن، قبل نحو ستة أشهر، وفاجأ رفاقه بالعودة حياً بعد أربعة أيام على فقدانه.

وأُصيب الملازم أول سعيد القرني؛ في إحدى المعارك التي تشهدها جبهة منطقة الملاحيظ التابعة لمديرية الظاهر في محافظة صعدة اليمنية، وافتقده زملاؤه أربعة أيام دون معرفة مصيره، وقام "القرني"؛ بربط مكان النزيف وإيقافه، رافضاً تسليم نفسه للعدو، وبجانبه سلاحه حتى التقى القوات السعودية، وتم إخلاؤه ببطولة.

الملازم أول سعيد بن سعدي القرني الحد الجنوبي مطار بيشة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو .. استقبال كبير لـ "القرني" بطل الحد الجنوبي الذي عاد حياً بعد فقدانه بـ 4 أيام
سبق

عكس استقبال الملازم أول سعيد بن سعدي القرني؛ أحد مصابي الحد الجنوبي، الذي وصل إلى مطار بيشة، تقدير المواطنين ومحبتهم للأبطال الذين يضحون بحياتهم في سبيل حماية المملكة وترابها من إرهاب ميليشيات الغدر الحوثية.

ولقي "القرني"؛ الذي أُصيب عند أداء واجبه تجاه الوطن، عند وصوله إلى مطار بيشة، استقبالاً حافلاً من الأهالي بمشاركة من رجال أمن المطار.

وأظهر مقطع فيديو هذا الاستقبال للبطل "القرني"؛ الذي لم يبخل على المملكة بروحه، وأُهديت له باقات وأطواق من الورد.

وكان الملازم أول "سعيد القرني"؛ من أهالي مركز آل سلمة -جنوبي محافظة بلقرن، قد نجح في التغلب على إصابة تعرَّض لها في إحدى الجبهات القتالية في اليمن، قبل نحو ستة أشهر، وفاجأ رفاقه بالعودة حياً بعد أربعة أيام على فقدانه.

وأُصيب الملازم أول سعيد القرني؛ في إحدى المعارك التي تشهدها جبهة منطقة الملاحيظ التابعة لمديرية الظاهر في محافظة صعدة اليمنية، وافتقده زملاؤه أربعة أيام دون معرفة مصيره، وقام "القرني"؛ بربط مكان النزيف وإيقافه، رافضاً تسليم نفسه للعدو، وبجانبه سلاحه حتى التقى القوات السعودية، وتم إخلاؤه ببطولة.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
10:40 AM
اخر تعديل
11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
04:33 PM

فيديو .. استقبال كبير لـ "القرني" بطل الحد الجنوبي الذي عاد حياً بعد فقدانه بـ 4 أيام

وصل إلى مطار بيشة في واقعة جسّدت محبة المواطنين لمَن يضحون بحياتهم لحماية الوطن

A A A
سويد الحارثي - بلقرن
20
44,774

عكس استقبال الملازم أول سعيد بن سعدي القرني؛ أحد مصابي الحد الجنوبي، الذي وصل إلى مطار بيشة، تقدير المواطنين ومحبتهم للأبطال الذين يضحون بحياتهم في سبيل حماية المملكة وترابها من إرهاب ميليشيات الغدر الحوثية.

ولقي "القرني"؛ الذي أُصيب عند أداء واجبه تجاه الوطن، عند وصوله إلى مطار بيشة، استقبالاً حافلاً من الأهالي بمشاركة من رجال أمن المطار.

وأظهر مقطع فيديو هذا الاستقبال للبطل "القرني"؛ الذي لم يبخل على المملكة بروحه، وأُهديت له باقات وأطواق من الورد.

وكان الملازم أول "سعيد القرني"؛ من أهالي مركز آل سلمة -جنوبي محافظة بلقرن، قد نجح في التغلب على إصابة تعرَّض لها في إحدى الجبهات القتالية في اليمن، قبل نحو ستة أشهر، وفاجأ رفاقه بالعودة حياً بعد أربعة أيام على فقدانه.

وأُصيب الملازم أول سعيد القرني؛ في إحدى المعارك التي تشهدها جبهة منطقة الملاحيظ التابعة لمديرية الظاهر في محافظة صعدة اليمنية، وافتقده زملاؤه أربعة أيام دون معرفة مصيره، وقام "القرني"؛ بربط مكان النزيف وإيقافه، رافضاً تسليم نفسه للعدو، وبجانبه سلاحه حتى التقى القوات السعودية، وتم إخلاؤه ببطولة.

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