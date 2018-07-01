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وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها لزوار مهرجان بلقرن

عبر عربة لخدمة المواطنين في أماكن وجودهم

شرعت الأحوال المدنية في تقديم خدماتها لزوار مهرجان محافظة بلقرن 1439هـ بمنطقة عسير، لمدة يومين عبر وحدة متنقلة.

وقال المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر إن الأحوال المدنية تحرص على الوجود في أبرز المهرجانات والفعاليات بمختلف مناطق المملكة بهدف خدمة المواطنين في أماكن وجودهم، مبينًا أن الوحدة المتنقلة تختصر الكثير من الوقت والجهد، وتتيح الاستفادة من جميع الخدمات التي يقدمها القطاع.

يُذكر أن الوحدة المتنقلة تقدم خدمات السجل المدني، من إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، إضافة إلى تسجيل الواقعات المدنية "الزواج، الطلاق" وتعديل المهن، وطباعة شريحة البيانات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها لزوار مهرجان بلقرن
سبق

شرعت الأحوال المدنية في تقديم خدماتها لزوار مهرجان محافظة بلقرن 1439هـ بمنطقة عسير، لمدة يومين عبر وحدة متنقلة.

وقال المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر إن الأحوال المدنية تحرص على الوجود في أبرز المهرجانات والفعاليات بمختلف مناطق المملكة بهدف خدمة المواطنين في أماكن وجودهم، مبينًا أن الوحدة المتنقلة تختصر الكثير من الوقت والجهد، وتتيح الاستفادة من جميع الخدمات التي يقدمها القطاع.

يُذكر أن الوحدة المتنقلة تقدم خدمات السجل المدني، من إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، إضافة إلى تسجيل الواقعات المدنية "الزواج، الطلاق" وتعديل المهن، وطباعة شريحة البيانات.

01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
09:28 PM

وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها لزوار مهرجان بلقرن

عبر عربة لخدمة المواطنين في أماكن وجودهم

A A A
محمد طيران - بلقرن
3
6,347

شرعت الأحوال المدنية في تقديم خدماتها لزوار مهرجان محافظة بلقرن 1439هـ بمنطقة عسير، لمدة يومين عبر وحدة متنقلة.

وقال المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر إن الأحوال المدنية تحرص على الوجود في أبرز المهرجانات والفعاليات بمختلف مناطق المملكة بهدف خدمة المواطنين في أماكن وجودهم، مبينًا أن الوحدة المتنقلة تختصر الكثير من الوقت والجهد، وتتيح الاستفادة من جميع الخدمات التي يقدمها القطاع.

يُذكر أن الوحدة المتنقلة تقدم خدمات السجل المدني، من إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، إضافة إلى تسجيل الواقعات المدنية "الزواج، الطلاق" وتعديل المهن، وطباعة شريحة البيانات.

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اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

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